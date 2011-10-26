اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب ووشو استان البرز به مسابقات کشوری جهت انتخابی تیم ملی اعزام شد.

تیم منتخب ووشو البرز در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان متشکل از هفت تالوکار و هفت ساندا کار است که در نونهالان، بهنام رستگار مقدم، حمیدرضا خدابنده و ماهان امینیانی به مصاف حریفان می روند.

در نوجوانان نیز مهدی چاقویی، رضا موسوی و مهدی حسن خانی به مصاف حریفان خود می روند.

همچنین در جوانان مصطفی ایوبی، نبی رئیسی، آرمان خوشه گیر، علی ملامحمدی، آرین تقی زاده، عرفان قلندری، رضا وثوقی و میلاد پور حسین در تیم منتخب استان البرز حضور دارند.

وزن گیری این دوره از رقابتها دیروز برگزار شد و از امروز ووشوکاران استانهای مختلف باهم به رقابت می پردازند.



برگزاری کلاس مربیگری کار با دستگاه ایروبیک درالبرز

یک دوره کلاس مربیگری کار با دستگاه رشته ورزشی ایروبیک در استان البرز برگزار شد.

این کلاس جهت ارتقای درجه مربیگری بانوان از درجه 3 به 2 به مدت 4چهار روز در باشگاه ورزشی آرشاویر با حضور 49 نفر از مربیان استان برگزار ششد.

ژیمناستیک کاران البرزی باز افتخار آفریدند

در پایان اولین مرحله مسابقات ژیمناستیک لیگ دسته یک کشور، شرکت فرهنگی ورزشی آرشام کرج بر سکوی نخست ایستاد.

این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار شد که تیم اعزامی از استان البرز(شرکت فرهنگی ورزشی آرشام ) توانست سکوی نخست را از آن خود کند.

تیم خلیج فارس نیز نایب قهرمان شد و تیم بهزیستی ایلام مقام سومی را به خود اختصاص داد.