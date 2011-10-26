  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

امانی پور:

18 کانون فرهنگی در مساجد گتوند فعال هستند

18 کانون فرهنگی در مساجد گتوند فعال هستند

گتوند - خبرگزاری مهر: فرماندار گتوند گفت: در این شهرستان 18 کانون فرهنگی هنری در مساجد فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله امانی پور صبح چهارشنبه در دیدار با مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد و اعضای انجمنهای هنری گتوند گفت: فرهنگ زیربنای توسعه هر کشور است و باید به آن توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه کار فرهنگی همانند کاشت نهال است، افزود: کارها و فعالیتهای فرهنگی با برنامه ریزی بلند مدت انجام می شوند و تا حصول نتیجه زمان بر هستند و البته در سطح شهرستان نیز در زمینه توسعه فرهنگی فعالیتهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

امانی پور با اشاره به فعالیت 18 کانون فرهنگی در مساجد این شهرستان ادامه داد: قبول داریم که کانونهای فرهنگی هنری مساجد با مشکلاتی مواجه هستند اما پیگیر حل مشکلات آنها هستیم ضمن اینکه از شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می خواهیم که با کانونهای فرهنگی هنری مساجد و انجمنهای هنری زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری لازم را  داشته باشند.

احمد عبداللهی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گتوند نیز در این دیدار ضمن تقدیر از فرماندار گتوند به جهت همکاریهایی که داشته است، اظهار داشت: هم اکنون 18 کانون فرهنگی هنری مساجد، شش انجمن هنری و یک موسسه قرآنی زیر نظر این اداره به فعالیت مشغول هستند و در نیمه اول امسال نیز تلاش ها و فعالیتهای بسیار خوبی انجام داده اند که کسب مقامهای متعدد در سطح استان و کشور نشان از موفق بودن این کانونها و مساجد دارد.

در ادامه این جلسه مدیران کانونها و روسای انجمن ها به بیان نقطه نظرات و مسائل و مشکلات پیرامون حوزه فعالیت خود پرداختند.
کد مطلب 1444149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها