90 درصد زمینهای شهرکهای صنعتی کرمان دارای سند ثبتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تربتی گفـت: شهرک صنعتی استان کرمان به لحاظ صدور اسناد تفکیکی و ثبتی در رده های بالای کشور قرار دارد.

تربتی با اشاره به در اختیار بودن سه هزار و 509 هکتار اراضی در شهرکهای صنعتی استان کرمان بیان داشت: مراحل مختلفی برای تهیه زمین برای شهرکهای صنعتی وجود دارد.

وی ادامه داد: در ابتدا باید زمین مورد نیاز از منابع طبیعی خریداری شود و پس از طراحی و قطعه بندی زمین، شهرک مورد نظر مصوب شده و سند ثبتی شهرک از منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی، به نام شرکت شهرکهای صنعتی صادر می شود.

تربتی گفت: از مجموع اراضی موجود در شهرکهای صنعتی استان کرمان، تا پایان سال گذشته بیش از هزار و 50 هکتار از اراضی دارای سند تفکیکی بودند که این آمار تا پایان شهریور ماه سال جاری به هزار و 295هکتار رسیده است.

وی ادامه داد: در رابطه با زمینهای دارای سند ثبتی نیز در کشور دارای رتبه بسیار خوبی هستیم به نحوی که بیش از 90 درصد از زمینهای موجود در شهرکهای صنعتی به مساحت سه هزار و 187 هکتار، دارای سند ثبتی است.