9 حلقه چاه آب آشامیدنی در جنوب شرق استان تهران تجهیز و بهره برداری شد

منصور جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به منظور تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان حوزه جنوب شرقی استان تهران و با عنایت به روند روبه رشد جمعیت در شهرهای این محدوده افزایش تقاضا برای مصرف آب، 9 حلقه چاه آب در شش ماه اول سال توسط این شرکت حفر و تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد.

وی افزود: تعدادی از چاههای حفر شده به منظور جا بجایی چاههای قدیمی که با افت سطح آب و کاهش دبی مواجه و یا کیفیت آب استحصالی آنها بسیار نامطلوب شده بود، حفر و وارد مدار بهره برداری شده است.

این مسئول در خصوص مشخصات چاههای حفر شده بیان کرد: این چاهها به روش روتاری حفر و به طور متوسط 25 لیتر در ثانیه آبدهی داشته و دارای 200 تا 250 متر عمق است.

وی با اشاره با این که صد درصد منابع تأمین آب در حوزه جنوب شرقی تهران از منابع زیر زمینی است و تولید و توزیع، هزینه بسیار زیادی را برای شرکت آب و فاضلاب در پی دارد، خواستار استفاده بهینه و صرفه جویی همه شهروندان در مصرف آب شد.