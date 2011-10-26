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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

جنتی به مهر خبر داد:

9 حلقه چاه آب آشامیدنی در جنوب شرق استان تهران تجهیز و بهره برداری شد

9 حلقه چاه آب آشامیدنی در جنوب شرق استان تهران تجهیز و بهره برداری شد

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران از تجهیز و بهره برداری 9 حلقه چاه آب آشامیدنی در شش ماه اول سال جاری خبر داد.

منصور جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به منظور تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان حوزه جنوب شرقی استان تهران و با عنایت به روند روبه رشد جمعیت در شهرهای این محدوده افزایش تقاضا برای مصرف آب، 9 حلقه چاه آب در شش ماه اول سال توسط این شرکت حفر و تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد.

وی افزود: تعدادی از چاههای حفر شده به منظور جا بجایی چاههای قدیمی که با افت سطح آب و کاهش دبی مواجه و یا کیفیت آب استحصالی آنها بسیار نامطلوب شده بود، حفر و وارد مدار بهره برداری شده است.

این مسئول در خصوص مشخصات چاههای حفر شده بیان کرد: این چاهها به روش روتاری حفر و به طور متوسط 25 لیتر در ثانیه آبدهی داشته و دارای 200 تا 250 متر عمق است.

وی با اشاره با این که صد درصد منابع تأمین آب در حوزه جنوب شرقی تهران از منابع زیر زمینی است و تولید و توزیع، هزینه بسیار زیادی را برای شرکت آب و فاضلاب در پی دارد، خواستار استفاده بهینه و صرفه جویی همه شهروندان در مصرف آب شد.

کد مطلب 1444157

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