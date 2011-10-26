اعزام هیئت ویژه رئیس جمهور به آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر حجازی اظهار کرد: با پیگیریهای به عمل آمده رئیس جمهور دستور داد تا هیئت مذکور از حوزه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ضمن بررسی مشکلات شهرستانهای آبادان و خرمشهر نسبت به تسریع در اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور ویژه این دو شهر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تعدادی از وزرا و معاونین، معاون راهبردی رئیس جمهور را همراهی خواهند کرد، افزود: ساماندهی رودخانه های بهمنشیر و کارون، تسریع در تکمیل طرحهای فاضلاب به ویژه احداث تصفیه خانه فاضلاب آبادان و خرمشهر تا پایان دولت، احداث کارخانه دو میلیون تنی فولاد خرمشهر و بررسی و حل مشکلات صاحبان مزارع میگو از جمله برنامه های هیئت ویژه رئیس‌جمهور است.



استاندار خوزستان با اشاره به تملک 97 واحد صنعتی شهرهای آبادان و خرمشهر توسط بانکها تاکید کرد: این واحدهای صنعتی بعد از جنگ احداث شده و به علت برخی مشکلات به تملک بانکها درآمده اند که با توجه به اهمیت اشتغالزایی در منطقه مقرر شد هیئت ویژه رئیس جمهور برای تحویل این واحدها به منطقه آزاد اروند و از سرگیری فعالیت آنها اقدام کنند.



حجازی همچنین با اشاره به مشکلات کارخانه اروندان نیز عنوان کرد: قرار شده یک شرکت دولتی کارخانه مذکور را تحویل و ضمن برطرف نمودن مشکلات حقوقی و کارگری آن، نسبت به توسعه و سرمایه گذاری در کارخانه اروندان اقدام کنند.



وی افزایش اعتبارات آبیاری و زهکشی آبادان را بخش دیگری از دستور کار هیئت ویژه رئیس جمهور دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم، احداث سد تنظیمی روی رودخانه های بهمنشیر و کارون از محل فروش اوراق مشارکت است که این هیئت آن را پیگیری خواهد کرد.



استاندار خوزستان همچنین به موضوع احداث جاده آبادان-ماهشهر-هندیجان اشاره کرد و افزود: طبق گفتگوهای انجام شده با مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شد تا با تامین مالی بخشی از این طرح، این جاده در حد فاصل آبادان-ماهشهر تا پایان سال جاری افتتاح شود.