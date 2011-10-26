معابر شرق تهران امسال مشکل آبگرفتگی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به بارندگی صبح امروز اظهار داشت: به منظور کنترل آبگرفتگی گشت کنترل مستمردر سطح منطقه فعال شده است.

وی افزود: همچنین در نقاط حساس و آبگیر،ماشین 137 مستقر شده است وبه صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

شادالوئی گفت: با تعریف محدوده کاری برای نواحی و استقرار تسهیلات ویژه؛ تلاش داریم در روزهای بارانی تردد شهروندان با سهولت انجام پذیرد.

در ادامه حمیدرضا فرخی، معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 با اشاره به ایجاد کانالهای هدایت آبهای سطحی در شرق تهران تصریح کرد: مدیریت شهری منطقه با بکارگیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.

وی با اشاره به لوله گذاری آبهای سطحی در خیابان دماوند از طریق شرکت خاکریزآب، از ایجاد کانالهای هدایت آبهای سطحی در خیابان آیت، سر سبز، دردشت - مسیل کیاشمشکی، مسیل باختر و... خبر داد.