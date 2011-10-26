به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ماده به این قانون مصوب کردند رئیس قوه قضائیه حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت حقوقدانان شورای نگهبان، به تعداد حداقل 2 برابر حقوقدان به مجلس معرفی می‌نماید و حقوقدانان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های مختلف حقوقی باشند.

براساس تبصره یک این ماده مقرر شد حضور در هر دوره شورای نگهبان، معادل یک مقطع تحصیلی تنها برای عضویت در شورای نگهبان محسوب شود.

در تبصره 2 نیز مقرر شد در صورت استعفا، فوت یا عزل هر کدام از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه برای باقی مانده دوره عضویت طبق این ماده اقدام می‌کند.

براساس تبصره 3 نیز قبول درخواست استفعای حقوقدان و موافقت یا مخالفت با آن، با رئیس قوه قضائیه است.