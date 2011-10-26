70 فعال رسانه ای مازندران از نمایشگاه مطبوعات دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم دهقان رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام این فعالان رسانه ای اظهار داشت: این تعداد خبرنگاران و عکاسان خبری از شرق، مرکز و غرب استان در قالب سه دستگاه اتوبوس و مینی باس وارد نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها شدند.

وی اظهار داشت: فعالان رسانه ای مازندران در حاشیه بازدید از نمایشگاه در کلاس آموزشی رسانه ای در نمایشگاه شرکت می کنند.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به شناسایی 520 فعال رسانه ای استان در قالب بانک اطلاعاتی مطبوعات مازندران، تصریح کرد: هم اکنون اکثر خبرنگاران مازندران در قالب گروه های مختلف خبری در نشریات استان فعالیت می کنند.

دهقان در ادامه از آغاز اعطای تسهیلات خرید خودرو با همکاری شرکت سایپا برای فعالان مطبوعاتی مازندران خبر داد و افزود: تاکنون 110 نفر از متقاضیان خرید خودروی پراید برای ثبت نام به خانه مطبوعات مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران مازندران از شنبه آینده برای طی کردن مراحل ثبت نام خودرو به خانه مطبوعات مراجعه کنند، اظهار داشت: پس از پرونده سازی، خودرو ظرف یک هفته ادامه خواهد داشت.

رئیس خانه مطبوعات مازندران افزود: به منظور ارتقا آموزش خبرنگاران، با همکاری دانشگاه پیام نور مازندران، هفت دوره آموزشی برای فعالان رسانه ای استان برگزار می شود.

دهقان با بیان اینکه امسال جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران همزمان با نمایشگاه کتاب مازندران برگزار می شود، افزود: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای مازندران ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

