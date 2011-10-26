خدمات رسانی عادلانه عامل بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مردای در جمع مردم فردوس اظهارداشت: این امر توسط دولت عدالت محور نهم و دهم و با رهبری مدبرانه امام خامنه ای و ولایت مداری مردم روز به روز بیشتر می شود.

امام جمعه موقت فردوس با اشاره به اینکه عملکرد دولت نهم و دهم و تلاش مسئولان بر همگان روشن است، گفت: مردم فردوس آمادگی خود را برای حضور در تمام صحنه ها و دفاع از انقلاب اسلامی اعلام می کنند.

مرادی با بیان اینکه با امید به فضل الهی و حمایت رهبری افق آینده مرز و بوم رشون است، تصریح کرد: دولت با تلاش های شبانه روزی خود برای آبادانی و پیشرفت کشور اسلامی تلاش می کند که باید مردم و مسئولان در این امر مهم دولت را حمایت کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان فردوس از ابتدای دولت نهم تاکنون شاهد پیشرفت زیادی در بخش های مختلف بوده است، گفت: مهم ترین خواسته مردم شهرستان فردوس اتصال راه آهن به این شهرستان است که امید است تا پایان دولت دهم این امر محقق شود.

امام جمعه موقت فردوس ایجاد اشتغال برای بیش از هزار نفر از جوانان فردوس را از دیگر خواسته های مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان فردوس، تخصیص بودجه در راستای مقابله با خشکسالی 13 ساله و تکمیل و تحقق پروژه فولاد، پتروشیمی و سیمان از دیگر خواسته های مردم است.