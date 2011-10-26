کتاب "ترجمه خطبه غدیر" به شش زبان دنیا در شمیرانات رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه ستاد غدیر شهرستان شمیرانات با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، عابدین کاظمی رئیس کانون مداحان شهرستان شمیرانات، مسئول کانون فرهنگی تبلیغی خطابه غدیر از کانونهای فرهنگی تخصصی تحت پوشش اداره تبلیغات شمیرانات و جمعی از مسئولان این منطقه برگزار شد.

در این جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال و مؤثر اعضای ستاد، خواستار تداوم این روند شد.

گفتنی است از جمله مصوبات این جلسه، تشکیل کمیته فرهنگی ستاد برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی و همچنین رونمایی از ترجمه خطبه غدیر به شش زبان دنیا در دهه امامت و ولایت بود.