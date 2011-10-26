مردم برای جاری شدن آب در زاینده رود صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر چهارشنبه در آئین بهره برداری از 12 طرح عمرانی در شهرستان دهاقان با تاکید بر اینکه برای جاری شدن آب در زاینده رود نیازمند مشارکت شهروندان هستیم، اظهار داشت: حجم آب سد زاینده رود نسبت به سالهای گذشته از نصف نیز کمتر شده است از این رو مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت استان برای تامین آب شرب مردم و نیز تامین آب کشت پاییزه کشاورزان شبانه روزی تلاش می کند، گفت: آب زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان در آبان ماه به طور حتم جاری می شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: بر اساس پیش بینی هواشناسی اصفهان، در پاییز نزولات آسمانی در استان کم و از 15 آبان ماه به بعد است و مردم اصفهان از زمستان امسال شاهد نزولات آسمانی هستند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه دولتهای نهم و دهم نگاه خاصی به طرح های عمرانی به ویژه در شهرستانها و مناطق محروم داشته اند، افزود: به دنبال این نگاه، امروز در روستاهای سراسر کشور شاهد خدمات دولت در بخش گاز رسانی، برق، آب و سایر حوزه ها هستیم.

ذاکر اصفهانی در ارتباط با عوارض آلایندگی و ارزش افزوده شهر دهاقان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری حدود 120 میلیون تومان در این قالب برای توسعه و آبادانی این شهر تخصیص یافته است.

وی همچنین در مورد حمایت مدیریت استان برای جذب سرمایه گذار و استفاده مطلوب از فرصتهای سرمایه گذاری اظهار داشت: در حال حاضر بین دستگاه های اجرایی و سرمایه گذار تعاملات مطلوبی حاکم است و مدیریت استان از سرمایه گذاران حمایت می کند و آنها را همکار خود می داند.