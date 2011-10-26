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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

ناکارآمدی مسئولان اجرایی به رای مجلس گذاشته می‌شود

ناکارآمدی مسئولان اجرایی به رای مجلس گذاشته می‌شود

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد در صورتی که در گزارش کمیسیون‌های تخصصی در مورد ناکارآمدی مسئولان از مجلس درخواست رای گیری شود، پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی وی در حوزه مسئولیت او که در گزارش بررسی شده است به رای مجلس گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس با  الحاق متنی به بند 6 ماده 33 مقرر کردند در صورتی که در گزارش کمیسیون، در مورد ناکارآمدی مسئول ذیربط رای گیری از مجلس درخواست شود، پس از پایان مذاکرات ناکارآمدی وی در حوزه مسئولیت او که در گزارش بررسی شده است به رای مجلس گذاشته می شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیئت رئیسه به بالاترین مقام مسئول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، ماده 33 مربوط به وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی است.

بند 6 نیز مربوط به تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس برای قرائت است.

کد مطلب 1444173

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