به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در این دیدار اظهار داشت: بی تردید با برنامه ریزی دقیق می توان عملکرد قابل قبول و اثرگذاری داشت و در رویدادهای آینده موفق ظاهر شد. در این راستا برای دستیابی به موفقیت چند شرط وجود دارد؛ توانایی نیروی انسانی، کوشش و تلاش که لازمه و مکمل توانایی است و در نهایت بهره وری از زمان. چرا که یک مجموعه باید تمام وقت خود را برای بهره گیری درست از توانایی های موجود هزینه کند. ضمن اینکه به لحاظ علمی نیز باید ارکان پیشرفت ایجاد شود.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از بزرگان دینی ما جمله حکیمانه ای نقل است که هرکس امروزش با روز گذشته اش تفاوت نداشته باشد، از حرکت رو به اعتلای هستی عقب مانده و خسران کرده است. موفقیت آرزویی است دست یافتنی و انسان همواره باید راه پیشرفت را انتخاب کنند. البته باید با حقایق واقع بینانه روبرو شد و راه درست را برگزید.

وی ضمن اشاره به عملکرد خوب تیم ملی فوتبال خطاب به کارلوس کی روش گفت: خوشبختانه روحیه ملی پوشان فوتبال عالی است که نشان از مدیریت و روانشناسی خوب شما دارد و امیدوارم که همین روند در آینده نیز تداوم داشته باشد.

همچنین کی روش ضمن تشریح برنامه های آتی تیم ملی و وضعیت این تیم گفت: در فوتبال فرصت زیادی در اختیار نیست و با گذشت زمان که خیلی سریع هم اتفاق می افتد، سطح انتظارات مردم بالا می رود. البته این موضوع مختص به ایران نیست و در تمام دنیا مصداق دارد.