رزمایش امداد و نجات در سنقرو کلیایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری صبح امروز در حاشیه برگزاری رزمایش امداد و نجات، گفت: در سال گذشته سنقرو کلیایی با همت و تلاش مسئولین رتبه برتر ارائه تسهیلات نوروزی به مسافران را کسب کرده است.

فرماندار سنقرو کلیایی، هدف از این رزمایش را آمادگی عمومی اعلام کرد و گفت: هدف از برگزاری رزمایش امداد و نجات، افزایش آگاهی و آمادگی پرسنل و مدیران ادارات ذیربط، افزایش مهارت ها و آشکار نمودن و ارزیابی کار آیی سازمان‌ها و میزان تجهیزات و تکنیک‌های امدادی در زمان وقوع سوانح است.

وی در پایان، با بیان اینکه این رزمایش از نوع میدانی است، افزود: در ابتدا با اعلام وقوع زلزله، گروه‌های پیش رو حادثه را مخابره کردند و سپس کمر بند امنیتی در مبدا ورودی محل حادثه تشکیل شد، در ادامه ضمن استقرار ناوگان شهرداری، راه و ترابری وآتش نشانی در محل‌های مشخص، تیم جستجو متشکل از "سگ‌های تجسس" و زنده یاب هلال احمر به عملیات جستجو پرداختند و سپس تیم آوار بردار و نجات نیروهای مقاومت بسیج به کمک حادثه دیدگان شتافتند و تیم فوریت‌های پزشکی، مصدومین را برای اقدامات بیمارستانی آماده کردند.