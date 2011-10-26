تیم کاشان را شکست می دهیم

ناصر شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال کرمان که بدون بازی تدارکاتی موفق به حضور در سوپرلیگ شده است تمام تلاش خود را بکار می گیرد که بازی های خوبی از خود به نمایش بگذارد.

وی تصریح کرد: نباید از این نکته غافل بود که تیم کاشان نسبت به سال قبل تقویت شده است و حتی سه نفر از بازیکنان خوب فصل قبل کرمان مثل لیبرو تیم و حسین امیری را نیز به تیم خود افزوده است و تیم پرمهره ای است.

شهنازی ادامه داد: تیم کرمان در مرحله آمادگی خوبی است و تمام داشته های تیم همین است که در دو بازی قبل مشاهده شد.

وی یادآورشد: هنوز 50درصد هزینه فصل قبل خود را دریافت نکرده ام بازیکنان و اعضاء تیم نیز تا این لحظه هیچ مبلغی از قرارداد امسال خود را دریافت نکرده اند.

شهنازی ادامه داد: با توجه به وضعیت تیم همگی باشناختی که از مشکلات موجود داریم به کار خود ادامه می دهیم.

وی بیان داشت: دو بازی اول تیم در کرمان باعث شد از تیم شناخت بیشتری پیدا کنیم و برای بازی امروز مقابل کاشان بهتر بتوانیم ترکیب تیم را بچینیم.

