گزارش کمیسیون اصل90 از فساد بانکی بدون جرح و تعدیل قرائت خواهد شد

غلامرضا اسدالهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از فساد بانکی اخیر در جلسه امروز مجلس گفت: گزارش این کمیسیون نیاز به اصلاحات تایپی داشت که در جلسه صبح امروز کمیسیون اصل نود اصلاح شد ولی تا رسیدن به صحن علنی نطق های نمایندگان شروع شده بود و نوبت به قرائت این گزارش نرسید.

وی افزود: این گزارش در جلسه آینده مجلس به صورت قطعی قرائت خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نود در خصوص دیدار برخی از اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور گفت: برخی از اعضای کمیسیون اصل نود به صورت منفرد با رئیس جمهور دیدار کرده بودند که در آن به هیچ وجه موضوع گزارش کمیسیون از فساد بانکی مطرح نشده بود.

اسدالهی در خصوص برخی ابهامات در مورد جرح و تعدیل گزارش کمیسیون اصل نود از فساد بانکی گفت: گزارش کمیسیون اصل نود همان است که در جلسه با حضور اعضا تصویب شده و به هیچ وجه تعدیل نخواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد حتی امروز برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد تغییر مواردی از گزارش را داشتند که در کمیسیون اصل نود رأی نیاورد.