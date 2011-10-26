ترکیب تیم کهکشانی "خونه به خونه"در لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم خونه به خونه بابل در فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور بیشتر کشتی گیران سرشناس تیم ملی را جذب کرده و سعی در کسب عنوان قهرمانی این مسابقات دارد.

وی افزود: یاسر حیدرقلی نژاد و فرزاد جعفری در وزن 55 کیلوگرم، مسعود اسماعیل پور و سید احمد محمدی، مهدی تقوی و سبحان محمدزاده در 60 کیلوگرم، مهدی تقوی و سبحان محمدزاده در 66 کیلوگرم، در وزن 74 کیلوگرم ایمان محمدیان و مرتضی رضایی قلعه در وزن 84 کیلوگرم احسان لشکری و جمال میرزایی، در وزن 96 کیلوگرم رضا یزدانی، مهدی مازندرانی و حامد طالبی زرین کمر و در وزن 120 کیلوگرم کمیل قاسمی و محمد رضا موسوی حضور دارند.

سرمربی تیم کشتی آزاد خونه به خونه بابل از مذاکره اولیه مسئولان این باشگاه برای جذب دو بازیکن خارجی به این تیم خبر داد و گفت: این دو کشتی گیر از کشور روسیه هستند و در ادامه بازیهای لیگ به تیم اضافه خواهند شد.

محمدی ادامه داد: ترکیب خوب و ایده آلی جذب تیم" خونه به خونه " شده و خوشبختانه همه این کشتی گیران از سرمایه های اصلی کشتی کشور هستند.

وی اضافه کرد: حتی در حال حاضر که اردوی تیم ملی شکل نگرفته اما این اردوها که کشتی گیران اصلی تیم ملی درتیم "خونه به خونه" بابل حضور دارند، به تیم ملی کمک خواهد کرد.

سرمربی تیم کشتی آزاد" خونه به خونه" بابل به اردوی آماده سازی این تیم در کمپ محمودآباد اشاره کرد: این اردو دربهترین زمان ممکن برای تیم برپا شد و با وجود آنکه هنوز سایر تیم های لیگ برتری به انسجام تیمی نرسیدند، خوشبختانه تیم "خونه به خونه " به مرزآمادگی خوبی اکنون رسیده است.

محمدی اضافه کرد: اردوی آماده سازی تیم "خونه به خونه" از روز جمعه هفته گذشته در محمودآباد برپا شده و تا روزپنجشنبه هفته جاری ادامه دارد.