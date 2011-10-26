مسابقات فوتسال اداره کل ورزش و جوانان استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش از چهارم آبانماه با حضور هشت تیم آغاز می شود.

این دوره از مسابقات با همکاری هیئت همگانی استان تهران از ساعت 14 با دیدار تیمهای حراست و نظارت در سالن نصر اداره کل آغاز خواهد شد و تیمها در دو وقت 15 دقیقه به مصاف هم می روند.

تیمهای حاضر در این دوره عبارتند از حراست، نظارت، فنی و مهندسی، امورمالی، بازرسی، اداره ورزش، تدارکات و پشتیبانی که در دو گروه طی روزهای زوج هفته با هم دیدار می کنند.

کلیه تیمهای شرکت کننده باید بیمه ورزشی باشند

هر تیم شامل هفت بازیکن، یک مربی و یک سرپرست است و کلیه تیمهای شرکت کننده باید تحت پوشش بیمه ورزشی باشند.

چهارم آبان تیمهای حراست و نظارت ساعت 14، فنی و مهندسی و امور مالی ساعت 14:45 با یکدیگر رقابت می کنند.

تیمهای پشتیبانی و امور مالی ساعت 9 صبح، بازرسی و نظارت ساعت 9:45، اداره ورزش و فنی و مهندسی ساعت10:30 و تدارک و حراست ساعت 11:45 دقیقه در هفتم آبانماه دیدار می کنند.

نهم آبان تیمهای بازرسی و تدارکات ساعت 14 و پشتیبانی و اداره ورزش 14:45 دقیقه است و یازدهم آبان تیمهای فنی و مهندسی و پشتیبانی ساعت 14 و حراست و بازرسی 14:45 دقیقه به مصاف هم می روند.

تیمهای اداره ورزش و امور مالی ساعت 10 صبح و تدارکات و نظارت ساعت 11 در 14 آبانماه برپا می شود و 18 آبانماه مرحله نیمه نهایی ساعت 14 و 14:45 دقیقه و 21 آبانماه رده بندی و فینال ساعت 9:30 صبح و 10:30 برگزار خواهد شد.

گفتنی است دیدارهای رده بندی و فینال این دوره 21 آبانماه برگزار می شود.