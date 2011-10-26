میراث شنیداری و دیداری بخشی از هویت هر ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بزرگداشت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری، پیش از ظهر امروز چهارشنبه 4 آبان، با حضور اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علی‌اکبر اشعری، مشاور رئیس جمهور و رئیس سابق کتابخانه ملی، فرهاد اعتمادی رییس اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما، سفرا و فعالان عرصه میرات دیداری و شنیداری در سالن همایش یوسف شریعت‌زاده کتابخانه ملی برگزار شد.

اعتمادی در این برنامه پیام ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو را به مناسبت روز جهانی میراث دیداری شنیداری را قرائت کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: «در بین میراث‌های بشری، میراث دیداری- شنیداری از جمله میراث‌هایی است که امکان دسترسی مستقیم و بدون واسطه را به فرهنگ‌های غنی جهان و همچنین تمدن‌های بی نهایت متنوع بشری را فراهم می‌نماید.

اسناد دیداری- شنیداری امکان منحصر به فردی در زمینه یادگیری، دستیابی و کسب اطلاعات و مبادله آن فراهم نموده است. این اسناد چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا معرف و شاهد زنده تاریخ فناوری و فرهنگ‌ها هستند. با ارایه صدا و تصویر فرهنگ‌های دیگر و همچنین لحظات تاریخی که حافظه جمعی ما را تشکیل می‌دهد، میراث دیداری- شنیداری پایه‌های گفتگوی بین فرهنگی را پی‌ریزی کرده و شناخت و فهم بشری را غنی می‌کنند.

تمام این اسناد، چه فیلم‌ها و یا نوارهای صوتی به شدت آسیب پذیر هستند. بخشی از میراث دیداری- شنیداری قرن بیستم به دلایلی همچون کهنگی فناوری، عدم مراقبت توسط نهادهای مسئول و یا لطمات ایجاد شده در اثر نابودی عمدی و یا جهل انسانی، نابود شده و از دست رفته است.

رشد تمدن دیجیتال نیز به نوبه خود این مشکلات را تشدید کرده است. حمایت از این اسناد یک ضرورت فرهنگی آموزشی است. هیچگاه نمی‌توان این طور تصور کرد به این هدف دست یافته‌ایم بلکه برعکس این کاری است که همواره بایستی از نو شروع کرد.

حمایت از این اسناد یکی از اهداف و محورهای برنامه حافظه جهانی یونسکو می‌باشد که حفاظت از میراث مستند را در تمام اشکال آن وجه همت خود قرار داده است. بسیاری از اسناد دیداری- شنیداری از جمله "تاریخ kellg kang" که اولین فیلم بلند مدت تخیلی و یا مجموعه تولیدات و نسخه‌های اصلی سینمایی برادران لومیر و یا "آرشیوهای زنده مبارزه برای آزادی" که یک فیلم مستند درباره رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی در گذشته است در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی ثبت شده است که هر کدام از این آثار منیعی غیرقابل جایگزین برای کشف حقایق و یادگیری هستند نابودی این آثار موجب تضعیف حافظه جمعی و فقر میراث جهانی است.

حمایت از میراث دیداری- شنیداری نیازمند به کارگیری تدابیر حفاظتی ویژه و مناست است. این امر آموزش و حمایت از کارکنان آرشیوها، کتابخانه‌ها و موسسات تخصصی را نیز ایجاب می نماید. امروز من از تمامی نهادها و سازمان‌های همکار یونسکو دعوت می‌کنم تا تلاش‌های خود را برای حمایت از این میراث مستند منحصر به فرد افزایش داده و به تمامی تعهدات فرهنگی و آموزشی خود در این زمینه عمل نمایند.»

صلاحی هم در این برنامه گفت:‌ آن‌چه از تحولات قرن بیستم بر ما گذشت و آن‌چه در قرن بیست و یکم انتظارش را می‌کشیم، ما را وادار می‌کند که به طور جدی به فکر باشیم. در صد سال گذشته تغییر پارادایم‌های زیادی از جمله در حوزه دیداری و شنیداری، در دنیا رخ داده است.

وی افزود: این تغییرات سبب ناسازگاری و ناهماهنگی‌هایی بین تجهیزات و نیازهای بشری و نحوه پاسخگویی به آن‌ها شد. از طرفی شاهد تغییر فناوری آنالوگ به دیجیتال بودیم. از طرف دیگر سرعت پیشرفت فناوری دیجیتال آن‌قدر زیاد است که امکان مدیریت آن مشکل شده است. پس ما در این زمینه با دو چالش جدی مواجه هستیم. اول تغییر پارادایم‌ها و فناوری و دوم سرعت بالای رشد فناوری دیجیتال. ما اکنون در قرن بیست و یکم در عرصه مسائل دیداری و شنیداری با یک شمشیر دولبه روبرو هستیم.

رئیس کتابخانه ملی گفت:‌ در عین حال که این ابزار بسیار قوی و قدرتمند است، اما هویت ملی را هم در جهان دستخوش تغییرات کرده است و مهم‌تر اینکه ما نمی‌توانیم آن‌طور که می‌خواهیم، مدیریتش کنیم. بنابراین در عرصه مدیریت با 3 آینده مواجه هستیم. اول آینده‌ای که به ما تحمیل می‌شود. دوم آینده‌ احتمالی پیش رو و سوم آینده‌ مطلوبی که می‌خواهیم بسازیم. بدترین آینده، نوع تحمیلی آن و بهترین آینده، همانی که خودم به گونه مطلوب آن را بسازیم.

صلاحی در ادامه گفت: بحث میراث دیداری و شنیداری از سال 1992 در حافظه جهانی شکل گرفت تا بتواند میراث جهانی را در این زمینه هم در میراث مستند، هم در آگاهی‌بخشی و هم حفظش مدیریت کند. سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی افتخار می‌کند که طی سال‌ها با یونسکو همکاری کرده و تا به حال 5 اثرش ثبت جهانی شده است. شعار جدی این محور بحث، ببینیم، بشنویم و یاد بگیریم است که دقیقا برگرفته از متون دینی ماست. سمع و بصر در ابزار درک معرفت هستند. بشر هرچه دور بزند و سرآخر بخواهد مطلبی را استخراج کند، آن تفکر دینی است و چه خوب می‌شد اگر ما در این زمینه در عرصه جهانی، نقش‌آفرینی می‌کردیم.

وی گفت: در کمتر از یک قرن حداقل 40 دستگاه آنالوگ دیداری و شنیداری منسوخ شدند. این تغییرات حداقل ما را بر آن می‌دارد که بیاندیشیم. امروز آن‌چه همه ما را تهدید می‌کند این است که آرشیو ملی هر کشوری، دچار مشکل و آسیب خواهد شد. قوانین ما با قوانین حاکم بر جهان دیجیتال همخوانی ندارد. هر ناشر موظف است دو نسخه از کتابش را به کتابخانه ملی بسپارد. با سرعتی که دنیای دیجیتال پیش می‌رود، چه تضمینی برای صیانت از آثار و کتاب‌ها وجود دارد؟ بنابراین باید خودمان را با سرعت پیشرفت‌های دیجیتال تطبیق بدهیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در پایان گفت: میراث شنیداری و دیداری بخشی از هویت هر ملت است و ما وظیفه داریم از آن پاسداری کنیم.