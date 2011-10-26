نفت همچنان روی سفره جلگه خلجی ها/ شرکت نفت به تعهداتش عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین خبرگزاری که اقدام به انتشار مشکل آلودگی نفتی در روستاهای حاشیه خطوط نفت به ویژه جلگه خلج کرد خبرگزاری مهر بود که بیش از دو سال پیش در گزارشی از سرگذشت حاشیه نشینان خطوط نفت سخن گفت.

ادعاهای مسئولان شرکت نفت برای پرداخت صورت وضعیت ها

از آن روز تاکنون ماهها و سالها می گذرد ولی همچنان مشکل این روستاها رفع نشده است به طوریکه در هفته های گذشته نیز علاوه بر خبرگزاری مهر، رسانه ملی نیز در بخش خبری پربیننده "صرفا جهت اطلاع" به موضوع آلودگی نفتی در روستای جلگه خلج پرداخت.

در این بخش خبری مسئول روابط عمومی شرکت نفت مدعی شد که هنوز صورت وضعیتی از مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان برای پرداخت مطالبات به دست آنها نرسیده است و در ادامه این ادعا تاکید کرد که اگر صورت وضعیت ها ارائه شود شرکت نفت به تعهد دو ساله خود عمل خواهد کرد.

این در حالیست که پیگیری خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که صورت وضعیت عملیات انجام شده برای آبرسانی به روستای جلگه خلج پلدختر در سال 89 برای مسئولان شرکت نفت ارسال شده و حتی در دبیرخانه این شرکت نیز ثبت شده است ولی چرا این صورت وضعیت ها نقد نمی شود سئوالی است که مردم روستای محروم جلگه خلج از مسئولان شرکت نفت دارند.

ارائه صورت وضعیت ها به شرکت نفت در سال 89

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صورت وضعیت هزینه های مربوط به آبرسانی به روستاهای جلگه خلج شهرستان پلدختر تهیه شده است، اظهار داشت: صورت وضعیت شماره یک در تاریخ پانزدهم اسفندماه سال 89 و صورت وضعیت دوم در تاریخ سی ام خرداد ماه سال90 به شرکت نفت تحویل داده شده است که حتی این صورت وضعیت ها در دبیرخانه شرکت نفت نیز به ثبت رسیده است.

علیرضا کاکاوند تصریح کرد: مستندات مربوط به ارسال صورت وضعیت ها به شرکت نفت وجود دارد و هم در دبیرخانه شرکت آبفار لرستان و هم در دبیرخانه شرکت نفت ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره با اینکه تاکنون تنها 40 درصد از صورت وضعیت شماره یک پرداخت شده است و ازصورت وضعیت دوم نیز خبری نیست عنوان کرد: صورت وضعیت شماره سه نیز آماده است و ما فقط منتظر پاس شدن صورت وضعیت های قبلی هستیم.

تاکنون اقدامی برای پرداخت صورت وضعیت ها نشده است

وی با بیان اینکه قبلا نیز صورت وضعیت ها توسط شرکت نفت بررسی شده است اظهارداشت: تاکنون اقدامی در راستای پرداخت این صورت وضعیت ها نشده است و شرکت نفت نیز هیچ توجیهی برای این کار خود نمی تواند داشته باشد.

کاکاوند با بیان اینکه شرکت نفت علت دیرکرد خود را بررسی صورت وضعیت ها اعلام کرده است تصریح کرد: من فکر نمی کنم بررسی این صورت وضعیت ها چهار ماه طول بکشد و دلیل خاصی برای این بررسی طولانی مدت نمی بینیم.

شرکت نفت به تعهدات عمل کند، دو ماهه مشکل مردم حل می شود

وی با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستایی هم اکنون بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون تومان به پیمانکار و مشاور پروژه و فروشندگان لوله و مصالح بدهکار است اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت نفت به تعهدات خود عمل نکرده و تا تاریخ های اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی صورت وضعیت ها را پرداخت نکرده است متاسفانه ما مجبور شدیم هفته گذشته کارگاه ها را جمع کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان تصریح کرد: در صورتی که شرکت نفت هم اکنون صورت وضعیت ها را پرداخت کند و این اعتبار به صورت ریالی به دست ما برسد و بتوانیم مطالبات طلبکاران را پرداخت کنیم شرکت آب و فاضلاب روستایی این آمادگی را دارد که ظرف دوماه آب را به روستاهای جلگه خلج برساند.

حکایت آلودگی نفتی روستاهای پلدختر

بنابر این گزارش دو سال پیش بود که نگارش سرگذشت همنشینان رودخانه نفتی، مجالی برای طرح مشکلات مردمی که در جوار طلای سیاه هر روز آرزوی قطره ای آب پاک و محصولی سالم می کردند را فراهم کرد.

حکایت آلودگیهای نفتی در پلدختر حکایت دیروز و امروز مردم این دیار نیست. حکایتی از ماهی های سوگوار کشکان تا چشمه های نفتی پلدختر است. اینجا نصیب مردم پلدختر از عملیات های استخراج و انتقال نفت فقط حوادث آن است.

خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی از وضعیت زندگی مردمی که آلودگیهای نفتی موجب بروز مشکلات زیادی برایشان شده بود سخن گفت تا در نهایت گوش شنوایی پیدا شود و با پیگیری های استاندار قبلی لرستان عملیات مجتمع آبرسانی کوثر پس از سالها رکود دوباره آغاز شود.

مردم روستای جلگه خلج و 11 روستای دیگر حاشیه خطوط نفت که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شاهد آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر را به جان خریدند تا بنابر وعده استاندار قبلی لرستان این پروژه در عید غدیر سال گذشته به بهره برداری برسد ولی همچنان این پروژه در میان بدعهدی شرکت نفتی ها نیمه تمام باقی مانده است.

این در حالیست که وعده وزارت نفت با گذشت دو سال هنوز تحقق نیافته است تا بدعهدی نفتی ها در زمینه اختصاص سهم خود از اعتبارات تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر نیز به شمار دیگر بدقولیهای شرکت نفت برای رفع مشکلات مردم منطقه اضافه شود.

اعتراض مردم جلگه خلج به بد عهدی نفتی ها

این امر موجب شده تا اهالی روستای جلگه خلج بارها شکایت شرکت نفتی ها را نزد مسئولان استان و شهرستان ببرند ولی گویا کسی نمی تواند مسئولان شرکت نفت را مجاب کند که برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارند.

اهالی روستای "جلگه خلج" از توابع شهرستان پلدختر حتی در اعتراض به آلوده شدن آب آشامیدنی خود توسط شرکت نفت بارها اقدام به حضور در فرمانداری و رایزنی به مسئولان کردند و حتی در در اقدامی که در مردادماه امسال رخ داد با تجمع در جاده ترانزیت شمال - جنوب به مدت یک ساعت و نیم این محور را بستند.

عضو شورای اسلامی روستای "جلگه خلج" پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت چند سال است که شرکت نفت آب آشامیدنی روستای جلگه خلج را به مواد نفتی آلوده کرده است.

کاسه صبر مردم لبریز شده است

رمضان قربانی افزود: این امر موجب شده در فصول مختلف سال به ویژه فصل تابستان و گرمای طاقت فرسای هوا کاسه صبر مردم لبریز شود.

وی با اشاره به عدم همکاری شرکت نفت در زمینه تامین آب شرب مردم، گفت: متاسفانه شرکت نفت تاکنون از تعهد خود مبنی بر پرداخت 35 میلیارد ریال وعده داده شده استنکاف کرده و وعده های پوچ و توخالی شرکت نفت مشکلات اهالی روستا را چندین برابر کرده است.

عضو شورای اسلامی روستا نیز تاکید کرد: در صورتی که مشکل آب آشامیدنی روستا حل نشود اهالی روستا به دنبال راهکارهای دیگری برای رساندن صدای خود به مسئولان خواهند رفت.

استمداد مردم از وزیر نفت

یک زن روستایی از اهالی جلگه خلج نیز با استمداد از وزیر نفت به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: آقای خبرنگار تو را به خدا به فریاد ما روستانشیان "جلگه خلج" را به گوش مسئولان برسید، نمی دانیم به کجا پناه ببریم، تو را به خدا بنویس با مشکلات زیادی روبرو هستیم، بچه هایمان به علت مصرف آب آلوده به مواد نفتی مریض شده اند.

طیبه سلیمانی افزود: حال که مسئولان نمی توانند مشکل دیرینه روستای جلگه خلج را که دهها شهید و جانباز تقدیم انقلاب کرده حل کنند حداقل ما را از دیار آبا و اجدادیمان جابجا کنند.

وی ادامه داد: خودمان هم نمی دانیم از شر وضعیت کنونی به کجا فرار کنیم؛ دولت فکری به حال ما کند چرا که ادامه زندگی با این شرایط دشوار و مشکل شده است.

به هر روی پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار اولین گزارش خبرگزاری مهر و دهها بار پیگیری رسانه ها همچنان نگاه امیدوارانه مردم این روستا در آخرین دیدار آزارمان می دهد ولی گویا مسئولان را گوش شنوایی برای شنیدن فریادها و چشمان بینایی برای مشاهده رنج مردم این روستاها نیست.

امید می رود با توجه به نگاه مثبت وزیر نفت و سوابق درخشان رستم قاسمی در خدمات رسانی به مناطق محروم شاهد تحقق وعده های شرکت نفت برای تامین بخشی از اعتبار آبرسانی به روستائیان پلدختری باشیم تا مشکل آب شرب حاشیه نشینان خطوط نفت پس از سالها رفع شود.