مجلس چهار هزار میلیارد تومان برای نوسازی مدارس اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان روز چهارشنبه به همراه مدیر ناحیه چهار آموزش و پرورش کرج و معاونان این مدیریت در جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان باقر العلوم در هفته انجمن اولیا و مربیان حضور یافت.

اکبریان ضمن تجلیل از مقام شامخ معلم و نقش بی بدیل والدین و معلم در تربیت فرزندان گفت: آموزش و پرورش و خانواده یک رسالت دارد و آن تربیت صحیح دانش آموزان است تا آینده کشور درخشان باشد.

وی همچنین از دادن مجوز استخدام برای وزارت آموزش و پرورش به تعداد 120 هزار نفر خبر داد که هر سال 20 هزار نفر را می تواند جذب کند و به خدمت بگیرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی به حمایت همه جانبه این مجلس از آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: مجلس چهار هزار میلیارد تومان برای تخریب، بازسازی و نوسازی مدارس اختصاص داده که انشالله به مرور این امر محقق خواهد شد.

تاسیس چهار دانشگاه بزرگ از ثمرات استان شدن البرز

اکبریان همچنین در بخشی دیگر فواید استان شدن البرز را بسیار زیاد دانست و به خدمات عمرانی که پس از عمر کم استان آغاز شده اشاره کرد و گفت: تحول در بخش عمرانی در سطح شهرستان به نسبت زمانی که استان نبودیم چشمگیر است.

وی افزود: برای مثال ما بعد از استان شدن مجوز تاسیس چهاردانشگاه بزرگ را گرفته ایم که این امر استانی سراسر پویا و علمی را نوید می دهد.

