کمبود خودرو برای جابه جایی آمارگیران اصفهان

قائم مقام مدیر اجرایی سرشماری شهرستان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تامین خودرو برای سرشماری نفوس ومسکن سال 90 از ضوابط دستگاههای اجرایی بوده گفت: برای ستادهای 11 گانه شهرستان اصفهان 379 دستگاه خود رو پیش بینی شده و هم اکنون این خودروها در حال فعالیت هستند .

اسفندیار تاجمیر با اشاره به اینکه در دو روز اول برای تامین خودرو کمبودهایی وجود داشت و در بعضی موارد برخی رانندگان بخش خصوصی به هر دلیل از ادامه فعالیت با ستادها انصراف دادند افزود: هم اکنون در این زمینه مشکلی وجود ندارد و کمبود خودرو را در اولین فرصت رفع خواهیم کرد.

به گفته وی مسولیت تامین خودرو ستادها برعهده دفتر آمار واطلاعات استانداری است .

قائم مقام مدیر اجرایی شهرستان اصفهان در ادامه مجموع افرادی که در انجام شرشماری شهرستان اصفهان فعالیت دارند را سه هزار و 99 نفر متشکل از زن و مرد اعلام کرد و گفت: یک هزار و 883 نفر آنها مرد و بقیه زن هستند .

تاجمیر افزود: از مجموع این افراد 750 نفر در ستادهای 11 گانه فعالیت هستند وبقیه به صورت مامور آمار گیر فعالیت می‌کنند .

وی افزایش 100درصدی ستادها را از تفاوتهای عمده سرشماری نفوس ومسکن امسال شهرستان اصفهان با سال 85 اعلام کرد و گفت: تعداد ستادها سرشماری نفوس ومسکن سال 85، شش ستاد بود .

در حال حاضر در برخی از حوزه ها، خبری از این وسائل نقلیه برای انتقال ماموران سرشماری به محل برای انجام سرشماری نیست.