ادعای احمد شهید محکمه پسند نیست/ ضرورت تبیین فلسفه قصاص و حدود شرع

حسن امیری خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم رعایت حقوق بشر در کشور گفت: اولا اینکه این اظهارات بی پایه اساس نیاز به مدارک محکمه پسند دارد در حالی که تنها به همین ادعا بسنده کرده اند. دوم آنکه به طور حتم در چنین اظهاراتی فشارهای سیاسی دخیل است.

وی افزود: در تمام کشورهای جهان هر کشور دارای قوانین و دستورالعملهای خاص است و در قانونهای اساسی و مجازات کشورها نوع محاکمات و مجازاتها متفاوت است. در یک کشور قاتلان و متجاوزات را با تناب دار اعدام می کنند و در کشور دیگر روی صندلی برق یا با تزریق اعدام می کنند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: قوانین ایران بر گرفته از قوانین شریعت و قرآن است و اجرای حدود اللهی امری نیست که هر شخص مسلمان بتواند آن را اجرا نکند. وقتی خداوند متعال می فرماید در قصاص حیات است باید فلسفه این کلام تبیین شود. همچنین تمامی حدود الهی برای جامعه مفید است و اگر علما و روحانیون و کارشناسان بتوانند به درستی اجرای حدود الهی و حسنات آن را تبیین کنند حتی آنهایی که مخالف اجرای حدود هستند هم اگر عقل سلیم داشته باشند قبول خواهند کرد.