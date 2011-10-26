700 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز آموزشهای فنی را گذراندند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 740 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز دوره های آموزش فنی و حرفه ای گذرانده اند.

علی اصغر شیری ادامه داد: مددجویان تحت حمایت با شرکت در کلاسهای آموزش فنی حرفه ای در دوره های کوتاه مدت، بلند مدت و تکمیلی شرکت کردند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز عنوان کرد: این نهاد با اجرای طرح شناسایی مددجویان مستعد کار، سعی دارد ضمن ایجاد اشتغال زمینه استقلال و خودکفایی خانواده ها را فراهم کند.

شیری افزود: ارائه آموزش فنی و حرفه ای و ارائه مشاوره های شغلی برای تعیین شغل متناسب از فرآیندهای توانمند سازی شغلی مددجویان است.

وی یادآور شد: همچنین در این راستا تفاهمنامه ای با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد شده و سایر امور مربوطه دنبال می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان البرز اضافه کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد با ارائه معرفی نامه از خدمات رایگان آموزشها برخوردار می شوند.