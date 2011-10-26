احمدی نژاد وارد سرایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور که پس از سخنرانی در جمع مردم فردوس بلافاصله با بالگرد به سمت شهرستان سرایان حرکت کرده بود، وارد این شهر شد.

سرایان در شمال غربی استان خراسان جنوبی واقع است این شهرستان از غرب به شهرستان فردوس، از شمال به بخش کاخک شهرستان گناباد، از شرق به بخش سده شهرستان قائنات، از جنوب و جنوب شرق به بخش خوسف شهرستان بیرجند و از جنوب غربی به بخش دیهوک شهرستان طبس محدود می‌شود.

این شهرستان تا اردیبهشت ۱۳۸۳، جزء بخش‌ های سه ‌گانه شهرستان فردوس بود که در این سال به صورت شهرستان مستقل درآمد و به استان خراسان جنوبی ملحق شد.

شهر سرایان، مرکز شهرستان سرایان، در ۵۸ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و۵۱ دقیقه عرض شمالی، در ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان (شهر بیرجند) و در دشتی هموار در حاشیه کویر و در دامنه جنوب غربی رشته کوه زابری معروف به شتران قرار دارد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دور چهارم سفر های استانی دولت به همراه تعدادی از اعضای کابینه در پی سفری سه روزه صبح سه شنبه وارد خراسان جنوبی شد و تا کنون در روز نخست در جمع مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه سخنرانی کرده است.

دکتر محمود احمدی نژاد در دومین روز از سفر خود امروز در جمع مردم شهرستانهای بشرویه و فردوس به ایراد سخنرانی پرداخته است.

وی بعد از سخنرانی در جمع مردم شهرستان سرایان در جمع مردم قاین نیز سخنرانی خواهد کرد.