حمل و نقل ریلی در بندر امام(ره) 86 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وزن کالاهای جابه جا شده از طریق واگن در این مدت بیش از 770 هزار تن است و این مقدار بیش از 77 درصد رشد در مقیاس وزن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته برخوردار بوده است.

حمل مستقیم و حمل از انبار انواع غلات، روغنهای گیاهی و صنعتی، پودر آهن، کود شیمایی و آهن آلات ازجمله کالاهایی است که در این مدت توسط واگن بارگیری شده است.



اقبال و توجه وارد کنندگان کالا به حمل و نقل ریلی از جمله شرکتهای فولاد خوزستان، پشتیبانی امور دام کشور، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای حمل محموله های وارداتی از طریق راه آهن باعث رشد چشمگیر جابه جایی ریلی در این مجتمع بندری شده است.



گستردگی بیش از 120 کیلومتر راه آهن داخلی در سطح مجتمع بندری امام خمینی (ره)، اتصال به راه آهن سراسری کشور، وجود راه آهن در اکثر مراکز جمعیتی و مصرف در نیمه غربی کشور و هزینه کمتر حمل با واگن نسبت به کامیون از دلایل توجه واردکنندگان کالا به حمل و نقل ریلی به شمار می رود.



پیش بینی می شود استفاده از حمل کالا با واگن در ماه های آینده رشد بیشتری پیدا کند.