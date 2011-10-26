132000 جوان مازنی عضو کتابخانه های عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ششماهه نخست امسال، مازنیها بالغ بر یک میلیون و 210 هزار کتاب را از کتابخانه های استان به امانت گرفته و یک میلیون و 570 هزار نفر برای مطالعه به کتابخانه های عمومی مازندران مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته یک میلیارد و 170 میلیون تومان درآمد داشتند، تصریح کرد: میزان درآمدهای کتابخانه های استان از محل نیم درصد اعتبارات شهرداریها بالغ بر یک میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه حدود 878 میلیون تومان صرف هزینه های اداری، تاسیساتی و جاری کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته شده است، یادآور شد: 292 میلیون تومان هزینه پرسنلی در سال گذشته از طریق کتابخانه های عمومی مازندران پرداخت شد.

دبیر نهضت مطالعه مفید در استان مازندران، از راه اندازی اساسنامه مجمع خیران کتابخانه ساز خبر داد و تصریح کرد: برای تدوین این اساسنامه بالغ بر هزار ساعت کار کارشناسی در مدتی نزدیک به دوسال انجام شده است.

امامزاده یادآور شد: با اجرایی شدن این اساسنامه از سوی رئیس انجمن، مجمع خیران کتابخانه ساز طی دو ماه در تمامی شهرستانهای مازندران احداث می شود.

وی با اشاره به تجلیل از خادمان کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی، گفت: سال گذشته بالغ بر 16 هزار مازندرانی در هفته کتاب به صورت رایگان به عضویت کتابخانه های عمومی مازندران درآمدند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به کمبود کتب دینی در کتابخانه ها پیشنهاد کرد به منظور افزایش کتب دینی در کتابخانه های عمومی استان، برخی درآمدهای وقفی صرف خرید این کتب شود.

دبیر نهضت مطالعه مفید در استان درمورد ایجاد کتابخانه در امامزاده های استان اظهار داشت: با تقویت و توسعه فضاهای کتابخانه ای در امامزاده های مازندران، بخشی از خلاءهای موجود در کتابخانه های عمومی استان رفع می شود.