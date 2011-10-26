  1. استانها
  2. تهران
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

درختان سطح شهر فرون آباد سمپاشی شدند

درختان سطح شهر فرون آباد سمپاشی شدند

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شهردار فرون آباد از سمپاشی درختان و درختچه های سطح این شهر خبر داد.

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:شهرداری فرون آباد با شناسایی کانونهای آلودگی درختان معابر سطح شهر، برای کنترل مناسب و جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی اقدام به سمپاشی کلیه درختان معابر سطح شهر کرد.

وی افزود: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده ای همچون آفات قرار می گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می شود، بنابراین شهرداری فرون آباد اقدام به سمپاشی درختان معابر سطح شهر کرد تا از خشکیدگی درختان در این شهر جلوگیری شود.

کد مطلب 1444210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار