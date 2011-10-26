درختان سطح شهر فرون آباد سمپاشی شدند

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:شهرداری فرون آباد با شناسایی کانونهای آلودگی درختان معابر سطح شهر، برای کنترل مناسب و جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی اقدام به سمپاشی کلیه درختان معابر سطح شهر کرد.

وی افزود: با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده ای همچون آفات قرار می گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می شود، بنابراین شهرداری فرون آباد اقدام به سمپاشی درختان معابر سطح شهر کرد تا از خشکیدگی درختان در این شهر جلوگیری شود.