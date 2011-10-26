به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی پیش از ظهر امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بازدید از این غرفه به سئوال خبرنگار مهر درباره زمان برگزاری نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان گفت: نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان به زودی برگزار خواهد شد.

ولایتی همچنین در خصوص شایعات مطرح شده در مورد گروه 8+7 و ساز و کار این گروه برای انتخابات گفت: در نشست خبری که به زودی برگزار خواهد شد به تمام این شایعات پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این شایعاتی مبنی بر تغییر ساز و کارجبهه متحد اصولگرایان و تغییر در گروه 8+7 و همچنین پیوستن سایر اعضای اصولگرا به این گروه در رسانه ها از سوی گروه های مختلف سیاسی مطرح شده بود.