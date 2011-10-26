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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

درگفتگو با مهر اعلام شد:

نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان به زودی برگزار می‌شود

نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان به زودی برگزار می‌شود

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد که بزودی با برگزاری نشستی خبری به تمام شایعات مطرح شده درباره گروه 8+7 و ساز و کار این گروه پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی پیش از ظهر امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بازدید از این غرفه به سئوال خبرنگار مهر درباره زمان برگزاری نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان گفت: نشست خبری سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان به زودی برگزار خواهد شد.

ولایتی همچنین در خصوص شایعات مطرح شده در مورد گروه 8+7 و ساز و کار این گروه برای انتخابات گفت: در نشست خبری که به زودی برگزار خواهد شد به تمام این شایعات پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این شایعاتی مبنی بر تغییر ساز و کارجبهه متحد اصولگرایان و تغییر در گروه 8+7 و همچنین پیوستن سایر اعضای اصولگرا به این گروه در رسانه ها از سوی گروه های مختلف سیاسی مطرح شده بود.

کد مطلب 1444213

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