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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

محسنی در گفتگو با مهر:

توزیع 1300 تن بذر بومی گندم در جنوب کرمان آغاز شد

توزیع 1300 تن بذر بومی گندم در جنوب کرمان آغاز شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: توزیع هزار و 300 تن بذر گندم تولیدی جنوب استان کرمان با آغاز فصل کشت گندم در این منطقه آغاز شد.

محمد محسنی گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان هزار و 300 تن بذر گندم از ارقام چمران، پیشتاز، اس 78 را از امروز آغاز کرده است و این عملیات به مدت یک ماه ادامه پیدا می کند.

محسنی ضمن تاکید بر خرید به موقع بذر توسط کشاورزان گفت: کشاورزان می توانند با مراجعه به این شرکت در جیرفت به ازاء هر کیلو 580 تومان بذر مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی گفت: تهیه و تولید این بذر کاملا بومی و سازگار با منطقه و مورد تایید مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب استان کرمان است.

این مسئول اظهار داشت: جنوب استان کرمان در تولید و تهیه بذر کاملا بومی به خودکفایی رسیده است و در صورت نیاز سایر استانها آمادگی تامین بذر مورد نیازشان را هم دارد.

جنوب استان کرمان با 240هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی و تولید چهار میلیون تن انواع محصولات کشاورزی یکی از مناطق مهم کشاورزی کشور محسوب می شود.
 
 
 

کد مطلب 1444215

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    نظرات

    • طاهر شریفات ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
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      پاسخ
      ایا درخوزستان قابل کشت هست اگه هست از کجای خوزستان تهیه نمایم

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