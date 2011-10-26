5 دهنه چشمه و قنات در شرق مازندران از شبکه خارج شد

مهدی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای پیاپی هفته گذشته ، موجب گل آلود شدن آب روستاهای تیله نو، تیرتاش، لمراسک، سیدمحله، ریحان آباد، ولمازو، سراج محله ، پاسند، امامده، کوهستان، آسیابسر و شهید آباد شده است.
وی افزود: سیل با قطعی برق و خارج کردن بسیاری از تاسیسات آبرسانی حدود 200 متر از لوله نمره 150 خط انتقال آب روستای شهید آباد را تخریب کرد.
رحیمیان اظهار داشت: با تلاش و پیگیری های فراوان تاکنون بخشی از مشکلات آبرسانی در مناطق سیلزده برطرف و آب شرب اهالی وصل شد.
وی افزود: تلاش برای بهسازی چشمه ها و قناتهای آسیب دیده ادامه دارد.
مدیر آبفار گلوگاه و بهشهر، خسارات سیل اخیر را بیش از 200 میلیون ریال برآورد کرد.
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