5 دهنه چشمه و قنات در شرق مازندران از شبکه خارج شد

مهدی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای پیاپی هفته گذشته ، موجب گل آلود شدن آب روستاهای تیله نو، تیرتاش، لمراسک، سیدمحله، ریحان آباد، ولمازو، سراج محله ، پاسند، امامده، کوهستان، آسیابسر و شهید آباد شده است.

وی افزود: سیل با قطعی برق و خارج کردن بسیاری از تاسیسات آبرسانی حدود 200 متر از لوله نمره 150 خط انتقال آب روستای شهید آباد را تخریب کرد.

رحیمیان اظهار داشت: با تلاش و پیگیری های فراوان تاکنون بخشی از مشکلات آبرسانی در مناطق سیلزده برطرف و آب شرب اهالی وصل شد.

وی افزود: تلاش برای بهسازی چشمه ها و قناتهای آسیب دیده ادامه دارد.

مدیر آبفار گلوگاه و بهشهر، خسارات سیل اخیر را بیش از 200 میلیون ریال برآورد کرد.