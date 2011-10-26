به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام توکلی در این رابطه اظهار داشت: 20 کرسی آزاداندیشی با موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مسائلی همچون تفکیک جنسی و بیداری اسلامی در سال تحصیلی جاری در دانشگاه آیت الله بروجردی بروجرد برگزار می شود.

مدیر فرهنگی دانشگاه آیت‌الله بروجردی بروجرد افزود: اولین کرسی آزاداندیشی این دانشگاه هفته آینده با موضوع اسلامی کردن دانشگاه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام توکلی ادامه داد: همچنین جلسه‌ای با حضور نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تشکل‌های دانشجویی و نماینده هفت تشکل دانشجویی این دانشگاه با موضوع بررسی راهکارهای برگزاری مطلوب کرسی‌های آزاداندیشی برگزار می شود.

وی با اشاره به گلایه‌های رهبر انقلاب در خصوص سهل انگاری در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی گفت: گلایه معظم له به جا و درست بود؛ از این رو در راستای لبیک به فرامین ایشان برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه آیت الله بروجردی با جدیت دنبال خواهد شد.