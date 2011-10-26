جشن خودکفایی 1110 خانوار تحت حمایت کمیته امداد قم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم، جشن توانمندسازی و خودکفایی 1110 خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قم با حضور سرپرست کمیته امداد کشور، تولیت حرم حضرت معصومه(س)، نماینده بیوت مراجع عظام، جمعی از مدیران و خیرین استان قبل از ظهر چهارشنبه در سالن همایش های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد.



تولیت حرم حضرت معصومه(س) در این مراسم با اشاره به اهمیت مسئله کمک به دیگران در دین اسلام افزود: ما به برکت اسلام آموخته ایم که اگر کار خیری را انجام می دهیم آن را برای خدا بدانیم و آن را در دست خداوند قرار دهیم و بعد از به نتیجه رسیدن و بازتاب آن، باز آن را برای پروردگار بدانیم.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی نیت انجام کار خیر را دو چیز دانست و گفت: برخی کار خیر را به نفع خود انجام می دهند اما باید بدانیم که کار باید برای رضای خدا باشد و ناخودآگاه وقتی خیری به کسی می رسد در واقع این خیر به جامعه رسیده که ما هم از نفع آن بهره مند خواهیم شد.



وی در ادامه به مقایسه جامعه فرعونی و جامعه موسوی اشاره کرد و اظهار داشت: در جامعه فرعونی افراد محروم سطح پائین و کم عزت شناخته می شوند اما در جامعه موسوی و خدایی افراد نیازمند در درجه اول عزت قرار دارند.



امام جمعه قم همچنین به ضرب المثل" آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم" اشاره کرد و بیان داشت: در دین ما این اصطلاح پسندیده نیست و در مکتب اسلام باید هر کار خیری برای رضای خداوند انجام شود حتی اگر آن کس که به او کمک کردیم در برابر ما بیاستد و برای ما تنها رضای خداوند کافی است.



وی در پایان خطاب به کسانی که کمک خود را برای یاری به نیازمندان در اختیار کمیته امداد قرار می دهند، گفت: این افراد باید بدانند کمک آنان برای خودکفایی نیازمندان هزینه می شود و این افراد با توانمندسازی به جامعه برمی گردند و این مکان جای بسیار مناسبی برای کار خیر و کمک کردن است.



در پایان این مراسم از مددجویان برتر کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در زمینه خودکفایی و کارآفرینی با اهدای هدایایی تجلیل شد.

