حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی از ابتدای مهرماه آغاز شد و تا پایان مهرماه ادامه داشت و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردهاند.
وی اظهار داشت: این المپیاد با حضور طلاب، استادان و فرزندان طلبه جامعة المصطفی العالمیة (ص) برگزار میشود.
اسدی اضافه کرد: دو هزار و ۸۰۰ طلبه، ۱۱۰ استاد و ۸۰۰ نفر از فرزندان و همسران طلبه در این المپیاد ثبت نام کردهاند و در چندین بخش و مراحل مختلف با همدیگر رقابت خواهند کرد.
حضور ۱۳ هزار نفر رشته
اسدی گفت: با توجه به اینکه هر نفر شرکت کننده میتواند در چندین رشته حضور داشته باشد پیش بینی میشود بیش از ۱۳ هزار نفر در این دوره حضور داشته باشند.
میدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی همچنین اضافه کرد: افراد ثبت نام کننده از بیش از ۷۰ کشور دنیا هستند که در رشتههای مختلف و مقاطع سنی گوناگون برای حضور در این المپیاد اعلام آمادگی کردهاند.
رقابت در ۳ بخش
اسدی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این المپیاد در ۳ بخش شفاهی شامل ۳۷ رشته، کتبی در ۴۳ رشته و بخش آثار در ۱۳ رشته با هم رقابت خواهند کرد.
وی افزود: سه موضوع "بیداری اسلامی"، "جهاد اقتصادی" و "اخلاق و معنویت" به عنوان موضوعات ویژه این المپیاد انتخاب شده است.
وی با اشاره به مراحل برگزاری این المپیاد یادآوری کرد: مراحل ابتدایی این آزمون در آبان و آذر و مرحله نهایی آن در بهمن ماه سال جاری همزمان با ایام دهه فجر و هفته وحدت در قم برگزار خواهد شد.
برگزاری المپیاد به ۴ زبان
وی با اشاره به دیگر ویژگیهای این المپیاد نسبت به دورههای قبل ادامه داد: برگزاری این المپیاد به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو از جمله ویژگیهای این دوره از المپیاد است.
اسدی به مهر خبر داد:
حضور ۳۷۰۰ طلبه غیرایرانی در المپیاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی از ثبت نام بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ طلبه غیرایرانی در هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث این دانشگاه بین المللی خبر داد.
حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی از ابتدای مهرماه آغاز شد و تا پایان مهرماه ادامه داشت و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردهاند.
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