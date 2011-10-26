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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

اسدی به مهر خبر داد:

حضور ۳۷۰۰ طلبه غیرایرانی در المپیاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی

حضور ۳۷۰۰ طلبه غیرایرانی در المپیاد قرآن و حدیث جامعه المصطفی

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی از ثبت نام بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ طلبه غیرایرانی در هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث این دانشگاه بین المللی خبر داد.

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی از ابتدای مهرماه آغاز شد و تا پایان مهرماه ادامه داشت و بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی اظهار داشت: این المپیاد با حضور طلاب، استادان و فرزندان طلبه جامعة المصطفی العالمیة (ص) برگزار می‌شود.

اسدی اضافه کرد: دو هزار و ۸۰۰ طلبه، ۱۱۰ استاد و ۸۰۰ نفر از فرزندان و همسران طلبه در این المپیاد ثبت نام کرده‌‌اند و در چندین بخش و مراحل مختلف با همدیگر رقابت خواهند کرد.

حضور ۱۳ هزار نفر رشته

اسدی گفت: با توجه به اینکه هر نفر شرکت کننده می‌تواند در چندین رشته حضور داشته باشد پیش‌ بینی می‌‌شود بیش از ۱۳ هزار نفر در این دوره حضور داشته باشند.

میدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی همچنین اضافه کرد: افراد ثبت نام کننده از بیش از ۷۰ کشور دنیا هستند که در رشته‌‌های مختلف و مقاطع سنی گوناگون برای حضور در این المپیاد اعلام آمادگی کرده‌اند.

رقابت در ۳ بخش

اسدی اظهار داشت: شرکت‌ کنندگان در این المپیاد در ۳ بخش شفاهی شامل ۳۷ رشته، کتبی در ۴۳ رشته و بخش آثار در ۱۳ رشته با هم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: سه موضوع "بیداری اسلامی"، "جهاد اقتصادی" و "اخلاق و معنویت" به عنوان موضوعات ویژه این المپیاد انتخاب شده است.

وی با اشاره به مراحل برگزاری این المپیاد یادآوری کرد: مراحل ابتدایی این آزمون در آبان و آذر و مرحله نهایی آن در بهمن ماه سال جاری همزمان با ایام دهه فجر و هفته وحدت در قم برگزار خواهد شد.

برگزاری المپیاد به ۴ زبان

وی با اشاره به دیگر ویژگیهای این المپیاد نسبت به دوره‌های قبل ادامه داد: برگزاری این المپیاد به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو از جمله ویژگی‏‌های این دوره از المپیاد است.

کد مطلب 1444222

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