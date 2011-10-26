25 هزار مستمری بگیر لرستانی از مزایا بیمه تکمیلی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز حمزه لویی در این رابطه اظهار داشت: با مشارکت تامین اجتماعی و کانونهای بازنشستگان مستمری بگیران تامین اجتماعی استان از اول مهر امسال از تسهیلات تکمیلی بیمه دی بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: در این راستا بیش از 25 هزار نفر از مستمری بگیران تامین اجتماعی و خانواده های آنان از مزایا و تسهیلات تکمیلی بیمه دی بهره مند شده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان یادآور شد: مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند هزینه های درمانی خود را از اول مهر امسال به مدت یکسال از بیمه دی دریافت کنند.

حمزه لوی افزود: مستمری بگیرانی که تمایل به استفاده از تسهیلات بیمه تکمیلی ندارند فقط تا پایان آبان ماه فرصت دارند مراتب انصراف خود را به کانونهای بازنشستگان و یا شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.