عملیات اجرایی احداث مجموعه فرهنگی امام (ره) در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور استاندار قزوین و شهردار قزوین جمعی از مسئولان استان کلنگ احداث مجموعه فرهنگی امام خمینی (ره) به زمین زده شد.

احمد عجم در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی امام خمینی (ره) گفت: اجرای به موقع طرح های شهرداری موجب تکریم شهروندان و امیدوارتر شدن آنان به زندگی و تعامل با مدیریت شهری می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مجری این طرح شرکتی وابسته به حرم امام خمینی (ره) است انتظار داریم معماری اسلامی و نمادهای اسلامی در این طرح نمایان باشد.

شهردار قزوین در این مراسم گفت:‌ مجموعه فرهنگی امام خمینی (ره) با پیشنهاد سرکار خانم حکمت عضو شورای اسلامی شهر برای نشر آثار امام راحل در نظر گرفته شد که زمین آن از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به این امر اختصاص یافته است.

مسعود نصرتی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده در یک طبقه از فرهنگسرا نمایندگی دفتر نشر آثار امام مستقر خواهد شد و توجه ما در اجرای این پروژه خدمت‌ رسانی به مردم با رویکرد فرهنگی و ارائه خدمات مختلف در عرصه فرهنگسرا است.

وی اظهارداشت: این طرح در محدوده شهرداری منطقه دو اجرا می ‌شود که شرکت پیمانکار آن تا کنون همکاری و همراهی لازم را داشته و دارد.

مدیرعامل سازمان خدمات و طراحی شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار و 62 متر مربع با 32 میلیارد و 588 میلیون ریال اعتبار احداث خواهد شد.

محمد اسماعیل حافظی یادآور شد: یک میلیارد و 308 میلیون ریال برای تجهیز کارگاه اختصاص یافته و این طرح به صورت اسکلت بتنی و در 350 متر مربع احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح دارای طراحی متناسب با فضای مسکونی همجوار است افزود: سعی شده در کنار اجرای یک طرح مناسب و زیبا پیش‌ بینی‌های لازم را برای فضای داخلی فرهنگسرا داشته باشیم از این ‌‌رو زیرزمین ساختمان به فضای ورزشی و طبقه اول و دوم گالری در نظر گرفته شده است.

حافظی عنوان کرد: در طبقات بالا کلاس‌های آموزشی چند منظوره و در طبقه آخر نیز یک کتابخانه برای شهروندان احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: در طراحی این ساختمان دقت زیادی به خرج دادیم تا این ساختمان دارای معماری با وقار و متناسب نام حضرت امام خمینی (ره) باشد.

مدیرعامل سازمان خدمات و طراحی شهرداری قزوین ادامه داد: مجموعه فرهنگی و مرکز نشر آثار امام خمینی (ره) در قالب فرهنگسرای امام خمینی (ره) اجرا و در 24 ماه در شش طبقه شامل پنج طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین احداث خواهد شد.



