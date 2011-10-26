جزئیات سانحه شناور کوشا 1/ نظارت در سکوها بر عهده مسئولان نفتی است

محمد رضا قادری در گفتگو با مهر درباره نظارت بر شناور کوشا یک و دلایل بروز این حادثه اظهار داشت: این شناور دارای گواهینامه های فنی معتبری بود که از سوی موسسه رده بندی فنی برای کشتی ها صادر می شود.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه روز قبل از حادثه این شناور از بندرعسلویه بارگیری کرده بود، بیان کرد: در روز چهارشنبه هفته گذشته شناور کوشا یک از بندر عسلویه با دریافت مجوز خروج، ایمنی و قابلیت دریانوردی را داشته است و از آنجا به یکی از سکوهای باری جنوبی می رود.

وی افزود: پس از یک روز از آن سکو با گرفتن نیرو و تجیزات به طرف بوشهر می رود که در این بندر هم از سوی اداره کل بنادر و دریانوری استان مجوز خروج برای دریانوردی صادر می شود و براین اساس کشتی کاملا منطبق با استاندارد بوده است.

قادری با بیان اینکه شناور پس از بندر بوشهر به سمت سکوی نفتی می رود. تصریح کرد: در سکوهای نفتی آنها مسئول صدور مجوز برای کشتی ها هستند و روال نبوده که سازمان بنادر و دریانوردی در سکوها حاضر شود و برای کشتی ها مجوزی صادر کند بنابراین این کشتی پس از بارگیری در این سکوی نفتی به سمت بوشهر حرکت می کند.

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کشتی آخرین مجوز خود را از بندر بوشهر دریافت کرده بود، اظهار داشت: پس از حادثه هم سازمان بنادر و دریانوردی براساس وظیفه خود وارد عمل شد و با حدود 18 شناور در نیم ساعت اول توانست 60 نفر از حادثه دیدگان را نجات دهد.

وی افزود: اما 13 نفر از دیگر سرنشینان کشتی که 6 نفر در اتاق فشار و بقیه در دیگر اتاق های کشتی محبوس شده بودند به عمق 72 متری آب رفتند که برای نجات آنها غواصان به اعماق دریا فرستاده شدند.

قادری با بیان اینکه کمک رسانی در این عمق بسیار دشوار است، بیان کرد: افرادی که در اتاقک فشار و یا دیگر بخش های کشتی محبوس شده بودند امکان دسترسی به آنها نبود بنابراین جان خود را از دست دادند.