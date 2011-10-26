کشتی گیران قم به دنبال مدال قهرمانی کشور هستند

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراهم شدن تمام تسهیلات لازم برای مسابقات قهرمانی جوانان کشور، عنوان داشت: تمام شرایط مهیا شده تا انشاءالله میزبانی قابل قبولی در پیکارهای این دوره داشته باشیم.



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی جوانان کشور در قم، جنبه انتخابی تیم ملی را نیز دارد، استان های مختلف بهترین های خود را به قم می آورند و قطعا پیکارهای جذابی را در مدت دو روز برگزاری این دوره در قم خواهیم دید.



رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: در ترکیب دو تیم کشتی قم در این رقابت ها، بهترین نفرات حال حاضر این رده سنی حضور دارند زیرا در چند وزن نفراتی داریم که در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا، جام بین المللی روز جهانی کودک و پیکارهای قهرمانی کشور نوجوانان موفق به کسب مدال شده اند.



وی با اشاره به وضعیت مطلوب و خوب کشتی قم در رده های سنی مختلف، تصریح کرد: نگاه فدراسیون به هیئت کشتی قم مثبت و مطلوب است و ما نیز تلاش می‌کنیم تا روند پیشرفت این ورزش در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.



حلوایی اظهار داشت: هیئت کشتی استان قم در ارزیابی به عمل آمده از سوی فدراسیون که هیئت‌های برتر کشور در سال را مشخص کرده است، روندی رو به رشد داشته و با شش پله صعود در بین استان های موفق قرار گرفته، ما در دو سه سال اخیر موفق به کسب مدال آسیایی، جهانی و بین المللی شده ایم و این نشان از موفقیت کشتی قم است.



وی افزود: این در شرایطی است که هیئت کشتی قم از نظر ارزیابی عملکرد در سال های قبل موقعیت خوبی نداشت، این موفقیت‌ها و روند صعودی کشتی قم نشان می‌دهد که با همت و تلاش مربیان و افتخار آفرینی جوانان شایسته قم در مسیر پیشرفت گام برداشته ایم.



رئیس هیئت کشتی استان قم اظهار داشت: برای اینکه در سال جاری نیز بتوانیم روند رو به رشدی از نظر عملکرد مورد نظر فدراسیون داشته باشیم، برنامه ریزی هیئت مطابق با برنامه‌های فدراسیون کشتی انجام شده است و قصد داریم به گونه‌ای در مسیر پیشرفت حرکت کنیم که کشتی استان قم با استان‌های کشتی‌خیز کشور رقابت کند.



حلوایی با اشاره به موفقیت‌های کشتی‌گیران استان قم در رقابت‌های مختلف در سال جدید افزود: در مسابقات بین‌المللی آذربایجان، مسابقات بین المللی جام یادگار امام، قهرمانی جوانان آسیا در چین، قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند و چندین رویداد دیگر با کسب مدال برای کشتی گیران قمی همراه بوده است.



وی اضافه کرد: در حال حاضر هادی علیزاده پورنیا یکی از اعضای کشتی فرنگی قم در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان محسوب می شود و انشاءالله در این دوره رقابت های قهرمانی کشور نیز عناوین خوبی کسب خواهیم کرد.



