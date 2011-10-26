به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "عقرب" ساخته مایکل وینر پنجشنبه پنجم آبان ساعت 22 از شبکه یک سیما روی آنتن میرود. درخلاصه داستان فیلم آمده: یک مامور با سابقه سازمان سیا که بیش از حد لزوم اطلاعات واجب سازمان را دراختیار دارد، باید کشته شود. سازمان سیا با پوشش ساختن برای همکار آن مامور با سابقه او را که آدمکشی با نام مستعارعقرب است برای کشتن او مامور میکند. لنکستر، آلن دلون و پل اسکو فیلد در "عقـرب" محصول سال 1972کشور آمریکا به ایفای نقش پرداختند.
فیلم سینمایی "کشتی ارواح" به کارگردانی فیاض موسوی و تهیه کنندگی علی حجازی مهر جمعه ششم آبان ماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش میشود. در این فیلم خواهید دید : خاطرات یک رزمنده به صورت پاورقی دریک نشریه چاپ میشود. دو نوجوان به نامهای رشید و فواد این خاطرات را دنبال میکنند. در این خاطرات که در خرمشهر آزاد شده از دست عراق میگذرد به مالک، بیسیم چی رزمندگان ایرانی به دلیل عراقی بودن شک میکنند و بیسیم را از او میگیرند. علیرضا جلالی تبار و مسعود جلالی در "کشتی ارواح" بازی کردهاند.
انیمیشن "خرس کوچولو" به کارگردانی ریموند جفرلیک و تهیه کنندگی میشل هریش و جان بی کارلز پنجشنبه 5 آبان ساعت 14:30 ازشبکه دو سیما پخش میشود. درخلاصه داستان انیمیشن آمده: خرس کوچولو به همراه پدرش به تفریح رفته است که با خرس کوچکی به نام کاب آشنا میشود. کاب خانوادهاش را در گذشته گم کرده است. او به همراه خرس کوچولو به خانهشان میرود. رفتارهای خرس کوچولو و خانوادهاش برای کاب عجیب است. کاب قصد یافتن پدر و مادرش را دارد.
فیلم سینمایی "پاورچین پاورچین" جمعه 6 آبان ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش میشود. دراین فیلم خواهید دید: کتی دختر بچهای ده، دوازده ساله است که احساس میکند والدینش به او توجه ندارند. او برای آنکه آنها را امتحان کند؛ تصمیم میگیرد بدون آنکه سوار ماشین شود؛ در را ببندد. از قضا حدس او درست از آب درمی آید و مطمئن میشود والدینش هیچ گاه نه به او توجه دارند و نه آنکه او را میبینند... این فیلم به کارگردانی الیور رینگر و تهیه کنندگی آنتوین سیمکین محصول سال 2011 درکشورهای بلژیک و فرانسه ساخته شده است.
فیلم تلویزیونی "جاده آسمان" به کارگردانی کامبیز کاشفی و تهیه کنندگی مهدی گلی زاده جمعه 6 آبان ساعت 23 ازشبکه دو سیما روی آنتن میرود. درخلاصه داستان فیلم با بازی اکبرعبدی، زنده یاد نیکو خردمند ، کاظم بلوچی ، زویا امامی ، فاطمه طاهری ، کامبیز کاشفی ، کاظم هژیر آزاد و بابک حمیدیان آمده: سیاوش پسری از یک خانواده متوسط است که آرزوی قهرمانی در مسابقات اتومبیلرانی را در سر دارد، او که به تازگی نامزد کرده است با مشکلات مالی فراوانی دست به گریبان است، او برای حل مشکلات خود تصمیم میگیرد تا قالیچهای که یک خانم مسن قصد دارد به آستان قدس رضوی اهدا کند، بدزدد ولی دچار مشکلات و مسائلی میشود.
فیلم سینمایی "سر بازرس مورس – خانوادههای خوشبخت" پنجشنبه پنجم آبان ساعت 16:30 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. در این فیلم خواهید دید: پدرخانواده که نسبت به همسرش رفتار خوبی نداشت به طرز مشکوکی کشته میشود. بازرس مورس به فرزندان پسر او شک دارد و مورس پس از کشته شدن فرزندان مقتول سر درگم میماند و ازطرف ما فوق خود و خبرنگاران تحت فشار قرار میگیرد. جوهان توان و کوین واتلی از بازیگران اصلی "سربازرس مورس" محصول کشورهای آمریکا و انگلیس است.
فیلم سینمایی "پنجرهای رو به حقیقت" به کارگردانی ناصرمحمدی پنجشنبه پنجم آبان ساعت 20:30 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. در خلاصه داستان فیلم با بازی رضا آشتیانی، حسن شکوهی و زهره صفوی آمده: مردی به نام خسرو به جرم سرقت به زندان میافتد. اما قبل از موعد مقرر از زندان آزاد میشود. وضع مالی وی نا مساعد بوده و برای اینکه بتواند خرجی خانواده را دربیاورد به سراغ همدستان قدیمی میرود و از آنها میخواهد تا برای سرقتی که انجام داده بوده حقش را بگیرد ، ولی با آنها درگیر میشود.
فیلم سینمایی "بیسکویت سبز" به کارگردانی ریچارد فلیسچر و با بازی چارلتون هستون و ادوارد گی روبینسون پنجشنبه پنجم آبان ماه ساعت 23:30 از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: درسال 2022 جمعیت شهرنیویورک به 40 میلیون رسیده است و شهر با کمبود مواد غذایی روبرو شده و کارخانهای به نام سویلنت منبع تغذیه بشر را به عهده دارد. فیلم سینمایی "بیسکویت سبز" محصول سال 1973 کشورآمریکا است.
فیلم سینمایی "سایه من" به کارگردانی راج خوسلا جمعه ششم آبان ماه ساعت 14:45 روی آنتن شبکه سه سیما میرود. داستان فیلم سینمایی "سایه من" با مرگ همسر وکیلی به نام راکش تاگور آغاز میشود... سوئیل دات و سادهانا در "سایه من" محصول سال 1966 کشورهند بازی کردهاند.
فیلم سینمایی "نان سیاه" به کارگردانی آگوستی ویلارونس جمعه ششم آبان ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش میشود. در خلاصه داستان فیلم آمده: پدر آندریو آرزو دارد تا پسرش ادامه تحصیل بدهد و به خواستهاش که پزشک شدن است برسد و مجبور نباشد مثل خانوادهاش در کارخانه و مزرعه کار کند. شهردار شهر که قبلاً از خواستگاران مادر آندریو بوده و با جواب منفی او روبرو شده، در پی گرفتن انتقام است و به همراه خانوادهای ثروتمند هر چه بخواهد میکنند و همه مزاحمان را از سر راه خود بر میدارند. فرانسیس کیلومر و ماریانا کوماس در "نان سیاه" محصول سال 2010 کشورهای فرانسه و اسپانیا به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم تلویزیونی "حلقه" به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی، جمعه ششم آبان ماه ساعت 12 ازشبکه چهارم سیما پخش خواهد شد. در خلاصه داستان فیلم با بازی حسین محجوب ، لیلا زارع و شهره سلطانی میبینیم: جهان (حسین محجوب) پس از سالها دوری از ایران برای فروش خانه پدری به وطن باز میگردد. جهان در جریان بمباران تهران به اصرار پدر به خارج از کشور میرود. رویا و جهان قرار بود به عقد هم درآیند...
فیلم سینمایی "آخرین نبرد" جمعه ششم آبان ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما4" از شبکه چهارم سیما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم آمده: بعد از بروز یک فاجعه نامشخص، گروههای کوچک بازماندگان در حالی در میان خرابهها زندگی میکنند که قدرت تکلم خود را از دست دادهاند. ژان رنو، ژان بوایز و ژولیوه در "آخرین نبرد" محصول سال 1984 کشور فرانسه به ایفای نقش پرداختهاند.
انیمیشن "شجاع مرد کوچک" به کارگردانی صمد غلامزاده، از تولیدات مرکز صبا پنجشنبه پنجم آبان ماه ساعت 13:30 درقالب برنامه تماشاخانه از شبکه تهران پخش میشود. داستان فیلم درباره رشادتها و ایثار شهید حسین فهمیده، کودک 13 ساله است که با انداختن خود در زیر تانکهای دشمن و فدا کردن جانش، موجب تاخیر در ورود عراقیها به شهر خرمشهر میشود.
فیلم سینمایی "سوز شمالی"، محصول سال 2010 کشورهای کانادا و استرالیا جمعه ششم آبان ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش خواهد شد. داستان فیلم درباره جک تیت یک دانشمند هواشناس استرالیایی است که متوجه تغییراتی خطرناک در لایه اوزن میشود و آن را به رئیس خود والتر خبر میدهد، اما والتر نسبت به آن بی توجهی میکند. مایکل شنکر، الکساندر ادیویس و ایندیانا اوانز در "سوز شمالی" به کارگردانی برایان ترنکارد- اسمیت بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "چشم آفتاب" پنجشنبه پنجم آبان ماه ساعت 23:45 از شبکه شما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده: در حین کاوشهای شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان گروه اکتشاف به شی عتیقهای برمیخورد که متعلق به چهارهزارسال قبل است. رضا خداد بیگی، محمد رضا فروتن، حسن مخمر و محمود عزیزی از بازیگران اصلی فیلم تلویزیونی "چشم آفتاب" به کارگردانی حسن لفافیان و تهیه کنندگی مجید افضلی هستند.
فیلم تلویزیونی "قفس آبی" به کارگردانی بهرام صادقی مزیدی و تهیه کنندگی عهدیه زارع ، جمعه ششم آبان ساعت 13:30از شبکه شما روی آنتن میرود. این فیلم با بازی سیروس کهوری نژاد، علی اوسیوند و عباس افشاریان درباره احمد ، صابر و نادر سه رقیبند که همگی در زمینه پرورش و تکثیر ماهی فعالیت میکنند.
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