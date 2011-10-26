به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در مراسم تقدیر از برگزیدگان چهل و یکمین دوره مسابقات جهانی مهارت با اعلام اینکه مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در کسب شایستگی نسبت به سایر کشورها بیشتر است، گفت: کسب رتبه ششم کشورمان نشان می دهد که همگان باید به توانمندی های جوانان ما پی ببرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقداماتی که طی 2 سال گذشته در زمینه مهارت آموزی و ایجاد سازمان ملی مهارت صورت گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون نظام ملی مهارت در کشور تدوین و نظام صلاحیت حرفه ای نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

شیخ الاسلامی همچنین به تدوین نظام ملی اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: توسعه تعاونی ها از جمله اموری است که باید در زمینه دستیابی به آن اقدامات موثری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کشور از لحاظ آموزش های مهارتی وضعیت مناسبی دارد، افزود: امیدوارم بتوانیم در سالیان آینده به جایگاه بهتری دست پیدا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پذیرش زنان در برخی رشته ها اشاره کرد و اظهار داشت: تعمیر کولر از مواردی است که زنان به آن وارد شده اند. در این زمینه افراد باید بتوانند مهارت های مختلف اجتماعی را فرا بگیرند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه در دانشگاه ها آموزش بدون مهارت پیگیری می شود، ادامه داد: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 10 برابر افراد فاقد مدرک است.

وی از برنامه ریزی برای واگذاری موسسات فنی و حرفه ای به منظور ارتقای بهره وری خبر داد و گفت: مدیریت دولتی باید به مردم واگذار شود.