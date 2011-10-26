نجات 998 شهروند تهرانی از مرگ در مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش آتش نشانان ایستگاههای آتش نشانی در مناطق مختلف تهران در اجرای عملیات امداد و نجات و خاموش کردن آتش سوزی در 3 هزار و 772 حادثه که در مهر ماه امسال در کلانشهر تهران رخ داد منجر به نجات این تعداد از شهروندان شد.

این گزارش همچنین حاکی است: از شمار شهروندان نجات یافته 432 نفر زن و 566 نفر مرد بوده اند که از این تعداد 119 نفر در 1942 مورد آتش سوزی و 879 نفر نیز در 1830 حادثه مختلف دیگر گرفتار شده بودند.

آتش سوزی در 275 واحد مسکونی، 197 دستگاه وسیله نقلیه و 103 واحد تجاری از جمله صحنه های آتش سوزی در مهرماه امسال بود.

288 حادثه رانندگی، 229 حادثه آسانسور، 174 مورد گرفتار شدن افراد در اماکن، 126 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و 108 حادثه نشت آب نیز از جمله حوادث مختلفی است که در مدت یاد شده در تهران رخ داد.

بر اساس گزارش واحد آمار و انفورماتیک سازمان آتش نشانی تهران از مجموع 1942 حادثه آتش سوزی در مهرماه امسال، 553 مورد آتش سوزی ضایعات، 367 مورد آتش سوزی سطل مکانیزه زباله و 319 مورد آتش سوزی فضای سبزبوده است.

همچنین در مجموع آتش سوزیها و حوادث گوناگون دیگر در مهر ماه امسال 244 شهروند آسیب دیدند و 26 نفر نیز براثر شدت حادثه جان باختند.