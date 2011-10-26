امضاهای سئوال از رئیس جمهور احتمالا دوباره به حد نصاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مقام معظم رهبری هیچ اظهار نظری در رابطه با طرح سئوال از رئیس جمهور نکرده اند، گفت: ایشان صریحا اعلام کرده اند که من هیچ دخالتی در این امور نمی کنم.

نماینده تهران در مجلس افزود: بعید می دانم که مقام معظم رهبری نظری را به هیئت رئیسه در رابطه با سئوال از رئیس جمهور اعلام کرده باشند زیرا ایشان به صراحت فرموده اند که من در اختیارات نمایندگان دخالت نمی کنم.

مطهری با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور از طرق مختلف اقدام کرده اند، اظهار داشت: معاون پارلمانی دولت هم برای پس گرفتن امضاها تلاش زیادی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه با اضافه شدن 4 امضای دیگر به طرح سئوال از رئیس جمهور این طرح مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد، گفت: تا زمانی که بنده طرح را مشاهده کردم 2 امضای دیگر به تعداد امضاها اضافه شده بود اما فکر می کنم تا پایان جلسه صحن علنی تعداد امضاها به حد نصاب برای اعلام وصول این طرح در صحن علنی مجلس رسیده باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: استعفا ابزاری برای احقاق حقوق نماینده و وکلایش است. من باید به مردم پاسخگو باشم که زمانی که طرح سئوال از رئیس جمهور به جایی نرسید من چه کردم؟

مطهری تاکید کرد: عدم اعلام وصول این طرح در صحن علنی مجلس نمایانگر تخلف هیئت رئیسه بود و راهی به جز استعفای بنده باقی نمانده است.