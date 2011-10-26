52 مخزن بهره برداری در مناطق نفت خیز تعمیر اساسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای سال جاری تعمیر اساسی 136 مخزن برنامه شده بود که مراحل تعمیر 52 مخزن در شش ماه نخست سال انجام شده، 27 مخزن در دست اجراست و 57 مورد در دستور کار قرار دارد.

فعالیت این شرکت در دو بخش شامل تعمیر اساسی کارخانه ها و تجهیزات و تعمیر اساسی ماشین آلات بالای چهار هزار اسب بخار صورت می گیرد.



تعمیرات کارخانه ها شامل واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، گاز و گاز مایع، تاسیسات تقویت فشار و کارخانه تزریق گاز است که تعمیرات مخازن، مبدلهای حرارتی و کوره ها در بخش کارخانه هاست. این مخازن در محدوده شرکتهای نفت و گاز کارون، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجدسلیمان قرار دارند.



مخازن ذخیره نفت از جمله بخشهای مهم واحدهای بهره برداری نفت خام به شمار می آید که تعمیر اساسی آنها توسط شرکت توربین انجام و سپس برای آنها تائید نامه (گواهینامه اجازه کار) توسط واحدهای بازرسی فنی ستاد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های بهره بردار تابع آن صادر می شود.



در نیمه نخست سال جاری همچنین 45 دستگاه انواع ماشین آلات بالای چهار هزار اسب بخار متعلق به شرکتهای بهره برداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تعمیر اساسی شد.



ازجمله این ماشین آلات می توان به توربینهای ایستگاه های تقویت فشار گاز آغاجاری و گچساران، تلمبه خانه گوره، منطقه تفکیک پازنان2، ایستگاه های تقویت فشار نفت سفید و امتزاجی رامشیر، کارخانه گاز و گاز مایع 200 و تجهیزات کارخانه های گاز و گاز مایع 400، 900 و 1300 و تقویت فشار گاز شماره 6 مارون اشاره کرد.



توربینها به عنوان محرک کارخانه های بهره برداری، تقویت فشار گاز، تلمبه خانه ها، کارخانه های گاز و گاز مایع (NGL) و ایستگاه های تزریق گاز از اصلی ترین و پیچیده ترین تجهیزات و ماشین آلات فرایندی تولید، فرآورش و انتقال نفت و گاز هستند.



شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب در اواخر سال 1382تاسیس شد و پیش از آن با عنوان اداره کل تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فعالیت می کرد. این شرکت هم اکنون مسئولیت تعمیرات اساسی تأسیسات، تجهیزات و انواع ماشین‌آلات فرآیندی بالای چهارهزار اسب بخار ازجمله انواع توربینهای گازی مورد استفاده در مناطق نفت خیز جنوب را عهده دار است.