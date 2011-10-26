به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر تعرفه های تلفن ثابت که حدود 7 سال است بدون تغییر مانده از سال گذشته مطرح شده و طی آن شرکت مخابرات ایران برای تغییر این تعرفه ها با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل، نرخهای پیشنهادی خود را برای بررسی به شورای رقابت ارائه کرده است.

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن دستورالعمل قیمتگذاری نرخ های مخابراتی خبرداد و تاکید کرد که فرمول نهایی نرخ های مخابراتی که شامل مکالمات تلفن ثابت و موبایل می شود روز یکشنبه هفته آینده اعلام رسمی می شود.

رئیس شورای ملی رقابت با بیان اینکه این شورا با افزایش نرخ مکالمات تلفن همراه در این مرحله موافقت نکرده است افزود: هیچ افزایش قیمتی در تعرفه موبایل نخواهیم داشت و در بحث تلفن ثابت نیز اندک افزایشی وجود خواهد داشت که به زودی اعلام می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این شورا برای تعیین روش های تعرفه گذاری و فرمولهای سبد قیمت نرخ های مخابراتی گفت: طبق تصمیم اعضای شورای رقابت تعرفه های تلفن ثابت با میزان بسیار اندکی افزایش نسبت به تعرفه‌های فعلی اعلام خواهد شد.

پژویان خاطرنشان کرد: هفته آینده این فرمول محاسبه قیمت برای اجرا به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 44.7 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه اپراتور اول با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترکان متفاوت است.