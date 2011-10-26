روزانه 3 هزار نفر به کتابخانه ها عمومی خراسان شمالی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش انجمن کتابخانه های عمومی خراسان شمالی با اشاره به رشد 420 کتابخوانی در خراسان شمالی، اظهار داشت: تعداد کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی تا قبل از دولت نهم را 12 کتابخانه بود که از سال 84 و آغاز دولت نهم تا اواخر سال 89 تعداد کتابخانه های استان به 26 باب کتابخانه افزایش یافت.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری نیز تعداد کل کتابخانه های استان به 163 باب افزایش رسیده است.

وی افزود: تا قبل از سال 84 تعداد کل کتابهای موجود در کتابخانه های استان 108 هزار جلد بود که این میزان اکنون به 440 هزار جلد افزایش رسیده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال جاری نیز یک میلیون و 600 هزار کتاب دیجیتال و بیش از یک میلیون فایل چند رسانه های توسط این نهاد خریداری شده است.