استعلامهای زیست محیطی برای اجرای طرحهای گردشگری در کرج گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی ظهر چهارشنبه در جلسه میراث فرهنگی در فرمانداری افزود: لازم است دستگاه ها و ادارات کرج به اهمیت و لزوم اخذ استعلامهای محیط زیست در خصوص اجرای طرحهای گردشگری توجه کافی داشته باشند و بر این اساس عمل کنند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است نظرات اداره محیط زیست در این زمینه پرسیده شود و ادارات و دستگاه ها به این امر نیز توجه کافی داشته باشند.

کارشناس حفاظت محیط زیست شهرستان کرج اضافه کرد: به این ترتیب، در اجرای طرحهای گردشگری در مواردی که به محیط زیست مربوط می شود، باید استعلامهای محیط زیست گرفته و به نظرات محیط زیست نیز توجه شود.

این کارشناس یادآور شد: منطقه حفاظت شده البرز جنوبی به دلایل مختلف از جمله داشتن اکوسیستم متنوع، تنوع زیستی و داشتن گونه های منحصر به فرد جانوری، اهمیت فراوانی دارد.

منطقه حفاظت شده البرز جنوبی قابلیت بالایی در جذب گردشگر دارد

محمودی گفت: منطقه حفاظت شده البرز جنوبی به دلیل داشتن شرایط لازم، قابلیت بالایی در جذب گردشگر دارد که این امر باید مد نظر قرار گیرد.

کارشناس حفاظت محیط زیست شهرستان کرج افزود: منطقه حفاظت شده البرز جنوبی پتانسیلهای فراوانی در خصوص توریسم دارد که این پتانسیلها باید با در نظر گرفتن امور زیست محیطی شکوفا شود.