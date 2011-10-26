97 درصد مصوبات سفر اول رئیس جمهور به اصفهان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین صمصام شریعت ظهر چهارشنبه در آئین بهره برداری از 12 طرح عمرانی در شهرستان دهاقان در ارتباط با مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان اصفهان با اشاره به اینکه در سفر نخست رئیس جمهور به استان اصفهان 261 مصوبه به تصویب رسید، تصریح کرد: تاکنون 97 درصد آن جنبه اجرایی پیدا کرده و 71 درصد از عملیات اجرای این مصوبات پایان یافته و مابقی در دست ساخت است.

وی در مورد مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان اصفهان گفت: در این سفر 323 مصوبه به تصویب رسید که 86 درصد از این مصوبات اجرایی شده و 42 درصد این مصوبات خاتمه یافته است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اظهار داشت: همچنین 188 مصوبه حاصل سفر سه روزه دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور به اصفهان بود که از این میزان 15 درصد مصوبات تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: دور نخست سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان در خرداد ماه 86، دور دوم این سفرها 19 و 20 فروردین ماه سال 88 و دور سوم این سفرها در 11و 12 آذرماه سال 88 انجام شد.

صمصام شریعت با اشاره به بهره برداری 12 پروژه عمرانی در شهر دهاقان بیان داشت: یکی از مطالبات مردم این منطقه ایجاد کمربندی دهاقان است که ابتدا هفت کیلومتر باقیمانده دو بانده شدن بروجن به دهاقان تکمیل و بعد این امر در دستور کار اداره کل راه و ترابری استان قرار می گیرد.