ارتباطی با جبهه ایستادگی ندارم/ همه اضلاع اصولگرایان از حمایت مردم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر رضا طلایی نیک دبیر کل سابق حزب عدالت و توسعه روز چهارشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: محوریت جامعتین برای اجماع کامل اصولگرایان غیرقابل تردید است، به خصوص پس از انتشار منشور اصولگرایی، از این رو معتقدم تشکیل کمیته 7+8 رمز موفقیت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم است.

وی همچنین با بیان اینکه اصولگرایان باید خود به نقاط قوت و ضعف این جریان سیاسی بپردازند، افزود: هریک از اضلاع جریان اصولگرا دارای نقاط قوت و ضعفی است به همین دلیل باید نیروهای اصولگرا این نقاط قوت و ضعف را به خقوی بررسی و آسیب شناسی کنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه تمامی اضلاع اصولگرایان از حمایت مردم برخوردارند، تصریح کرد: جبهه پیروان خط امام و رهبری، اصولگرایان تحول خواه، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی، از اضلاع و احزاب شاخص در جریان اصولگرا شناخته می شوند و هریک از تشکل ها از حمایت مردم نیز برخوردارند.

طلایی نیک ادامه داد: با این وجود اصولگرایان باید با عقلانیت و پایبندی به رهنمودهای مقام معظم رهبری نقط قوت و ضف در جریان اصولگرایی را بررسی کنند، تا بدین وسیله نقاط قوت در جریان اصولگرا برجسته شود.

دبیر کل سابق حزب توسعه و عدالت در ادامه با اشاره به اینکه اکنون عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیست، افزود: بنده هیچ ارتباطی با جبهه ایستادگی ندارم، اما دوستانم عضو این جبهه هستند و تا آنجائیکه در جریانم جبهه ایستادگی بنا ندارد در انتخابات مجلس نهم فهرست جداگانه ای را ارائه دهد.

به گفته طلایی نیک؛ با توجه به حضور جامعتین در ساختار 7 به علاوه 8 زمینه مساعدی برای اجماع کامل اصولگرایان و پیروزی در انتخابات مجلس نهم فراهم شده است.