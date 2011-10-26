290 برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی در استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: مهمترین این برنامه غبار روبی قبور مطهر شهدا، دیدار با خانواده شهدای دانش آموز و تجلیل از دانش آموزان جهادگر در طرح هجرت سه است.

وی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، مراسم صبحگاه و نواختن زنگ ایثار در مدارس، هم اندیشی دانش آموزان نخبه با مسئولان شهرستانها، برگزاری کوهپیمایی و مسابقه دو و میدانی از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی برشمرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح رهروان شهید فهمیده در نهم آبان، گفت: استان بوشهر یکی از چهار استان اجرا کننده این طرح است .