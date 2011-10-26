طرحهایی برای رفع کم آبی دریاچه ارومیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در زمینه دریاچه اورمیه و اجرای طرحها، توافقهایی برای جابجایی حوزه به حوزه صورت گرفته است و منابع خوبی در این زمینه اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: آبرسانی با اجرای خط لوله به طول 140 کیلومتر از کردستان از جمله طرحهاست که 650 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

محمدی زاده انتقال آب از ارس را از دیگر طرحها برشمرد و گفت: وزارت نیرو درحال انجام مطالعات روی این طرح است و باید بررسی شود که چه میزان آب حق ماست که به دریاچه منتقل شود.

وی عنوان کرد: اصلاح آبیاری نیز از سوی جهاد در دست بررسی است و 164 میلیاد تومان منابع برای آذربایجان شرقی و غربی برای این طرح منظور شده بود که 150 میلیارد تومان نیز به آن افزوده شد تا روشهای آبیاری را اصلاح کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بارور کردن ابرهای بالای دریاچه اورمیه را از دیگر طرح ها اعلام کرد.

محمدی زاده بیان داشت: اصلی ترین مشکلی که داریم، ایجاد توازن و تعادل بین توسعه و محیط زیست است تا برداشت صحیحی از منابع انجام شود.